Wolfsburg. Die Band „Excelsior Jazzmen“ nimmt das Publikum auf eine musikalische Reise in die 1920er- und 1930er-Jahre. So können Sie dabei sein.

Die Excelsior Jazzmen treten am 9. Juli in Wolfsburg auf.

Konzert in Wolfsburg „Jazz & more“: Excelsior Jazzmen spielen Samstag in Wolfsburg

Die Konzertreihe „Jazz & more“ geht weiter: Am Samstag, 9. Juli, treten die Excelsior Jazzmen von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt auf. Beim zweiten von insgesamt sechs Jazz-&-more-Konzerten erwarte die Besucherinnen und Besucher erstklassiger Oldtime-Jazz auf dem Hugo-Bork-Platz, kündigt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft an. Präsentiert wird das Konzert von der IG Metall. Der Eintritt ist kostenlos.

Musikalische Reise in die 20er- und 30er-Jahre

Die Excelsior Jazzmen spielen zum dritten Mal bei Jazz & more und nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in die 1920er- und 1930er-Jahre. 1992 in Schwülper gegründet, wurden die sieben Musiker aus dem Raum Braunschweig/Gifhorn/Wolfsburg durch viele Auftritte in der Harz-Heide-Region bekannt.

Das Wolfsburger Publikum erwartet auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm: neben Jazz-Klassikern wie der „Bourbon Street Parade“ werden Gospelsongs wie „Down By The Riverside“ und alte deutsche Schlager wie „Hallo Kleines Fräulein“ präsentiert. Auch die bandeigene Interpretation des Rolling Stones-Hits „Honky Tonk Women“ wird zu hören sein.

„Nach nur wenigen Gigs während der Pandemie können wir unseren Auftritt bei Jazz & more vor großem Publikum und das Wiedersehen mit unseren Fans kaum erwarten. Die tolle Atmosphäre unter dem Glasdach in der Porschestraße ist dabei für uns immer besonders motivierend“, freut sich Bernd Siemens, Sänger und Banjospieler der Excelsior Jazzmen.

„Jazz & more“: Keine Reservierung für Jazz-Konzerte

Die traditionsreiche Konzertreihe „Jazz & more“ wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 23. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 2. Juli bis zum 6. August 2022 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist in diesem Jahr keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

„Jazz & more“: Die Konzertreihe im Überblick

9. Juli 2022: Excelsior Jazzmen

16. Juli 2022: Bluespower

23. Juli 2022: Ellingtones

30. Juli 2022: Brazzo Brazzone

6. August 2022: Traditional Old Merry Tale Jazzband

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de