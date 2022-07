VW, Peter Maffay und ein cleveres Glühwürmchen

Volkswagen und Rock-Größe Peter Maffay richten ihre Zusammenarbeit neu aus: Ging es in der Vergangenheit vor allem um die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr, sollen Kinder künftig spielerisch für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert werden.

Im Oktober erscheint ein neues Maffay-Album

Im Kampf gegen den Klimawandel erhält Tabaluga, der von Maffay entwickelte Drachenjunge, geballte Unterstützung vom cleveren Glühwürmchen Lucy. An der Idee zu dieser Figur waren Volkswagen-Mitarbeiter nach Unternehmensangaben maßgeblich beteiligt, und sie wird in Maffays im Oktober erscheinenden Album „Die Welt ist wunderbar“ eine Hauptrolle spielen. Das Thema Nachhaltigkeit der neu aufgesetzten Kooperation sei in diesen Zeiten so relevant wie nie, schreibt Volkswagen. Das sieht auch Peter Maffay so: „Natürlich erzählen wir eine utopisch anmutende Geschichte“, sagt er. „Aber zu dieser ‚Utopie‘ sehe ich keine Alternative. Wenn wir nicht mehr an die Zukunft glauben, dann geben wir uns selbst – und unsere Kinder – auf. Wir waren noch nie so gefordert, den Zusammenhalt zu stärken, wie jetzt.“

Sänger und Autobauer sind seit 2006 Partner

Auch bei Volkswagen sei das ein wichtiges Thema und es sei eine tolle Gelegenheit, den Kindern die Relevanz von Nachhaltigkeit näherbringen zu können, heißt es in der Pressemitteilung. Mehr dazu gibt es in den nächsten Wochen und Monaten, zusammen mit Tabaluga sei „etwas ganz Besonderes in Produktion“. Bereits seit 2006 arbeiten Volkswagen Deutschland und Peter Maffay gemeinsam an verschiedenen Projekten, die dem Wohle von Kindern zugutekommen sollen.

red

