Eintritt frei! Phaeno Wolfsburg feiert zwei Tage lang Geburtstag

Auf einer kleinen Bühne im Phaeno-Außenbereich lassen Showmaster Stickstoff-Fontänen sprudeln und lüften so manches naturwissenschaftliches Geheimnis.

Das Phaeno wird 17 – das wird am 14. und 15. Juli bei freiem Eintritt zwei Tage lang in sommerlicher Stimmung gefeiert, teilt das Science-Center mit. Zum Auftakt des sechswöchigen Sommerprogramms eröffnet das Phaeno laut einer Mitteilung zum Geburtstag für seine Gäste den Außenbereich, der Freiluftexponate mit Spiegeln, Sand und Klang sowie Hochbeete mit insektenfreundlichen Pflanzen auf einer großen Fläche unter dem Phaeno bietet.

Attraktionen, Shows, Mitmachaktionen im Phaeno Wolfsburg

Auf Kinder und Erwachsene warten dort besondere Attraktionen, Shows und Mitmachaktionen für die ganze Familie: Die riesigen, stacheligen, roten „Nanus“ kommen auf Stelzen mit langen Schritten auf die Geburtstagsparty und haben Lustiges und Listiges mit den Besucherinnen und Besuchern im Sinn. Passend zu den Hochbeeten wird eine Mitmachaktion für die ganze Familie geboten. Jung und Alt bauen gemeinsam eine eigene, komfortable Unterkunft aus Tontöpfen, Stroh und Zapfen für Marienkäfer und Co. Schön bemalt wird das Insektenhotel ein echter Hingucker im Garten.

Auch für musikalische und tänzerische Einlagen vom Tanzenden Theater Wolfsburg und „Dangerous Styles“ mit Hip-Hop ist gesorgt. Alle sind zum Mittanzen eingeladen und können sich selbst an kleine Moves wagen. Auf einer kleinen Bühne lassen Showmaster Stickstoff-Fontänen sprudeln und lüften so manches naturwissenschaftliche Geheimnis. DJ Manni wird von 12 bis 18 Uhr an den Turntables stehen und für Sommerstimmung sorgen. Mit einem Chor des Tanzenden Theaters Wolfsburg werden die Tage der offenen Tür abends ausklingen.

Geburtstagsparty im Phaeno: Das Programm im Überblick

Sommerfeeling im Außenbereich (10 bis 18 Uhr): Hochbeete mit duftenden Kräutern und insektenfreundlichen Pflanzen sowie Freiluftexponate mit Spiegeln, Sand und Klang sorgen für Sommerfeeling. Die Hochbeete wurden in Zusammenarbeit mit der Gärtnerei Schliebener bepflanzt.

(10 bis 18 Uhr): Hochbeete mit duftenden Kräutern und insektenfreundlichen Pflanzen sowie Freiluftexponate mit Spiegeln, Sand und Klang sorgen für Sommerfeeling. Die Hochbeete wurden in Zusammenarbeit mit der Gärtnerei Schliebener bepflanzt. Mitmachaktion „Insektenhotels“ (12 bis 18 Uhr): Insekten brauchen unsere Hilfe. Bauen Sie mit Ihren Kindern gemeinsam eine eigene, komfortable Unterkunft aus Tontöpfen, Stroh und Zapfen für Marienkäfer und Co.. Schön bemalt wird das Insektenhotel ein echter Hingucker im Garten. Preis: 1 Euro pro Insektenhotel.

(12 bis 18 Uhr): Insekten brauchen unsere Hilfe. Bauen Sie mit Ihren Kindern gemeinsam eine eigene, komfortable Unterkunft aus Tontöpfen, Stroh und Zapfen für Marienkäfer und Co.. Schön bemalt wird das Insektenhotel ein echter Hingucker im Garten. Preis: 1 Euro pro Insektenhotel. Mitmachaktion vom Tanzenden Theater Wolfsburg (12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16 Uhr): Britta vom Tanzenden Theater Wolfsburg lädt zum Tanzen ein – und jeder kann mitmachen!

(12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16 Uhr): Britta vom Tanzenden Theater Wolfsburg lädt zum Tanzen ein – und jeder kann mitmachen! Hip Hop (13 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr): Nach einer kleiner Vorführung von „Dangerous Style“ können sich Kinder und Erwachsene selbst an kleine Moves zu Musik wagen.

(13 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr): Nach einer kleiner Vorführung von „Dangerous Style“ können sich Kinder und Erwachsene selbst an kleine Moves zu Musik wagen. Neue Sonderausstellung „WahnSinn“ (10 bis 18 Uhr): Sobald Sie die neue Sonderausstellung betreten, werden Sie Ihre eigenen Sinne einmal ganz anderserleben: Rechts und links erscheinen vertauscht, Gegenstände verschwinden vor dem wachsamen Auge und Töne scheinen verrückt zu spielen.

(10 bis 18 Uhr): Sobald Sie die neue Sonderausstellung betreten, werden Sie Ihre eigenen Sinne einmal ganz anderserleben: Rechts und links erscheinen vertauscht, Gegenstände verschwinden vor dem wachsamen Auge und Töne scheinen verrückt zu spielen. Phaeno Shows (12 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr): Auf einer kleinen Bühne lassen Showmaster Stickstoff-Fontänen sprudeln und lüften so manches naturwissenschaftliches Geheimnis. Halten Sie diese im Blick und trauen Sie nicht Ihren Sinnen.

(12 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr): Auf einer kleinen Bühne lassen Showmaster Stickstoff-Fontänen sprudeln und lüften so manches naturwissenschaftliches Geheimnis. Halten Sie diese im Blick und trauen Sie nicht Ihren Sinnen. Stelzentheater (12.45 Uhr, 14.45 Uhr, 16.30 Uhr): Die riesigen, stachligen, roten Nanus kommen mit langen Schritten auf die Geburtstagsparty und haben Lustiges und Listiges im Sinn.

(12.45 Uhr, 14.45 Uhr, 16.30 Uhr): Die riesigen, stachligen, roten Nanus kommen mit langen Schritten auf die Geburtstagsparty und haben Lustiges und Listiges im Sinn. Abellio (10 bis 18 Uhr): In der Greenbox von Abellio kann man witzige Bilder schießen und sich in verschiedenen Locations fotografieren.

(10 bis 18 Uhr): In der Greenbox von Abellio kann man witzige Bilder schießen und sich in verschiedenen Locations fotografieren. Chor des Tanzenden Theater Wolfsburg (ab 17.30 Uhr): Ein stimmgewaltiger Chor zieht alle mit bekannten Songs in den Bann und lädt zum Mitsingen ein.

(ab 17.30 Uhr): Ein stimmgewaltiger Chor zieht alle mit bekannten Songs in den Bann und lädt zum Mitsingen ein. Kugelbahnen bauen (14 bis 16 Uhr): Die Kleinsten bauen im Kinderbereich Kugelbahnen aus Pappe zum Mitnehmen.

Wer sich während des Experimentierens einmal stärken möchte, für den bieten Foodtrucks ab 12 Uhr Currywurst, Pizza sowie belgische Waffeln und Eis an. Das komplette Phaeno-Geburtstagsprogramm mit allen Terminen finden Interessierte unter www.phaeno.de/sommergeburtstag.

Sommerprogramm läuft bis zum 24. August

Nach den zwei Tagen der offenen Tür läuft das Sommerprogramm mit Freiluftexponaten, Shows und einer Mitmachaktion mit dem Bau bunter Farbkreisel bis zum 24. August. Die Teilnahme ist im Tagesticket enthalten.

red

