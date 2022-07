Wolfsburg: Unbekannte stehlen Yamaha-Motorrad

Wolfsburg. Am Köhlerberg ist in der Nacht zu Samstag ein Motorrad gestohlen worden. Wolfsburgs Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

In der Frauenteichstraße im Wolfsburger Stadtteil Köhlerberg ist in der Nacht zu Samstag ein geparktes Motorrad der Marke Yamaha gestohlen worden. Der Besitzer hat die 18 Jahre alte Maschine vom Typ XVS 1100 Dragstar am Freitagabend gegen 22 Uhr zuletzt gesehen. Als er am Samstag gegen 9 Uhr mit dem Motorrad fahren wollte, war das Fahrzeug verschwunden.

Das Motorrad gehört laut Wolfsburgs Polizei zur Kategorie der sogenannten Chopper „und war vom Eigentümer aufwendig umgebaut und individualisiert worden“. Der Wert der Yamaha liegt bei zirka 7.000 Euro.

Die Polizei sucht Anwohner und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße oder dem Stadtteil gesehen haben. Diese werden gebeten, sich mit der Wolfsburger Polizei unter der Rufnummer (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.

red

