Musik-Kabarett, Techno-Party: Das ist im Hallenbad Wolfsburg los

Pimp My Mood: Am Samstag, 16. Juli, steht auf der Großen Bühne im Hallenbad Musik-Kabarett auf dem Programm.

Wolfsburg. Musik, Kabarett, Kino: In der Woche vom 11. bis 17. Juli gibt es in dem Kulturzentrum am Schachtweg wieder ein buntes Programm. Eine Übersicht.