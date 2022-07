Corona: Personalengpässe und mehr Patienten am Klinikum Wolfsburg

Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 823 meldete das Robert-Koch-Institut am Montag für Wolfsburg. Das Coronavirus ist auch im Hochsommer omnipräsent. Das bekommt auch das Klinikum Wolfsburg verstärkt zu spüren.

Klinikum Wolfsburg fehlt wegen Corona in vielen Bereichen das Personal

So stehe dem Klinikum derzeit immer wieder ein erheblicher Teil des Personals krankheitsbedingt, insbesondere aufgrund von Corona-Infektionen, nicht zur Verfügung, teilte Klinikumssprecher Thorsten Eckert auf Anfrage mit. Die Ausfälle seien deutlich spürbar, variierten täglich und beträfen alle Bereiche des Klinikums. „Die Personalressourcen in der Pflege sowie im ärztlichen Dienst, aber auch in der Verwaltung, Reinigung sowie in der Logistik oder Technik werden enger und mitunter knapp“, sagte Eckert.

Kreißsaal im Klinikum Wolfsburg stand nur eingeschränkt zur Verfügung

Alle Abteilungen und Bereiche hätten die Personalsituation ohnehin ständig und derzeit ganz besonders im Blick und versuchten, die Dienste bei Krankheitsfällen auch kurzfristig neu zu besetzen. „Das gelingt oft, aber leider nicht immer. Über das Wochenende mussten wir aufgrund enger Personalressourcen daher eine Station schließen, auf einer weiteren die Aufnahmekapazität reduzieren und der Kreißsaal stand aufgrund mehrerer kurzfristiger krankheitsbedingter Ausfälle im Bereich der Geburtshilfe nur eingeschränkt zur Verfügung“, erklärte der Klinikumssprecher. Geplante Eingriffe seien bisher noch nicht verschoben worden.

26 Corona-Patienten werden versorgt, drei davon auf der Intensivstation

Die Covid-Sommerwelle sei auch bei den Patientenzahlen spürbar. Bereits Ende Juni hätte sich innerhalb eines Tages die Zahl der stationär aufgenommenen Covid-Patienten auf über 20 verdoppelt. Seitdem liege diese Zahl immer knapp unter oder über 20. Anders als im Frühjahr würden viele dieser Patienten aktuell wieder mit einer Covid-Infektion als Hauptdiagnose und nicht nur mit Covid als Nebendiagnose aufgenommen. Am Montagmorgen versorgte das Klinikum laut Eckert insgesamt 26 Corona-Patienten, drei davon auf der Intensivstation.

Klinikumsdezernentin Müller: „Corona legt leider nicht einfach eine Sommerpause ein.“

„Auch wenn die Corona-Pandemie bei den meisten Erkrankten derzeit eher mild verläuft, werden wieder vermehrt Klinikumsaufenthalte wegen Corona erforderlich. Hinzu kommt, dass das Klinikum aufgrund der weiterhin hohen Inzidenz immer wieder plötzliche Personalausfälle kompensieren muss“, sagt Klinikumsdezernentin Monika Müller. „Corona legt leider nicht einfach eine Sommerpause ein, so dass die Situation im Gesundheitswesen und auch bei uns am Klinikum angespannt bleiben wird.“

