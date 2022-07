Wolfsburg. Die Stadtwerke-Tochter will die Wolfsburger in Sachen Glasfaseranschluss beraten. Die Experten tragen Dienstausweise mit sich.

Die Wobcom geht in Wolfsburg von Haustür zu Haustür, um für einen schnellen Internetanschluss mittels Glasfaser zu werben.

Glasfaser Die Wobcom geht in Wolfsburg von Haus zu Haus

Glasfaser bis in die eigene Wohnung: Im Auftrag der Wobcom sind seit Montag, 18. Juli, Glasfaserberater-Teams in Wolfsburg unterwegs und gehen von Haustür zu Haustür, um Fragen rund um den Glasfaseranschluss zu beantworten. Alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger seien eingeladen, sich über Glasfaser basiertes Internet, digitales Fernsehen und den reibungslosen Wechsel ins Wobcom-Netz beraten zu lassen, heißt es in einer Mitteilung.

Den Auftakt machen die Stadtteile Rabenberg und Hohenstein. Darüber hinaus könnten bereits auch individuelle Beratungstermine in allen anderen Stadtteilen gebucht werden. „Streaming-Dienste, Homeoffice oder Gaming: Bei den rasant wachsenden Datenmengen ist eine schnelle Internetverbindung heute wichtiger denn je“, heißt es vonseiten der Wobcom. Und: Gut beraten sei, wer heute schon an die Bandbreiten von morgen denkt und sich für einen zukunftssicheren Glasfaseranschluss entscheide.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wobcom-Berater sollen gut zu erkennen sein

Aus diesem Grund biete die Wobcom einen neuen Service an: Beratungsteams besuchten alle Wolfsburger Haushalte und würden eine kostenlose und unverbindliche Beratung in der eigenen Wohnung anbieten. „Direkt vor Ort können die Experten am besten beraten, weil sie sich ein Bild von den individuellen Rahmenbedingungen machen können“, teilt die Wobcom mit.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Nicht ganz unwichtig: Die Berater würden Wobcom-Dienstkleidung und Ausweise der Wobcom bei sich tragen, um sich zu identifizieren. Zum Schutz in Zeiten der Corona-Pandemie würden die Berater auf Wunsch zudem dauerhaft Schutzmasken tragen.

Keine weiteren Anschluss- und Baukosten fällig

Den potenziellen Neukunden werde der Wechsel dabei so einfach wie möglich gemacht: Nach der ausführlichen Beratung übernehme die Wobcom alle Wechselmodalitäten, heißt es weiter. Auch in bereits angeschlossenen Mehrfamilienhäusern würden zum Beispiel keine weiteren Anschluss- und Baukosten für die Nutzer fällig.

Individuelle Terminvereinbarungen sind nicht nur in den Startgebieten Rabenberg und Hohenstein möglich, sondern für das gesamte Stadtgebiet – und zwar unter folgender Telefonnummer: (05361) 8911555. Zudem stehen Beraterinnen und Berater in den Servicecentern im Nordkopf-Tower und in der Wobcom-Wabe zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Weitere Informationen sind online unter www.wobcom.de zu finden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de