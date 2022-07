Große Nachfrage: Wolfsburgs Kleingärten haben lange Wartelisten

27 Bewerberinnen und Bewerber stehen im Kleingärtnerverein Wellekamp aktuell auf der Warteliste. Dabei gibt es in der Schrebergartensiedlung abseits der Goethestraße nur 52 Parzellen. „Wir können die Nachfrage so nicht befriedigen. Das wäre die Hälfte unseres Bestands, das geht gar nicht“, sagt der Vorsitzende Thomas Becker.

Gemüse ernten, Unkraut rupfen, Rasen mähen – immer mehr Wolfsburgerinnen und Wolfsburger haben Freude am Gärtnern. Vor Anfragen können sich die Kleingartenvereine im Stadtgebiet deshalb kaum retten. Leerstand gibt es so gut wie keinen. Die Wartelisten sind lang, so mancher Verein kann gar keine Anfragen mehr entgegennehmen.

Seit der Pandemie sind Schrebergärten in der VW-Stadt gefragter denn je. „Früher hatten wir drei bis fünf Anfragen im Jahr. Durch Corona ist das Interesse sprunghaft gestiegen“, erzählt Becker, der seit sechs Jahren Vorstandsvorsitzender des Kleingärtnervereins in der Innenstadt ist.

Mehr als 2100 Mitglieder im Bezirksverband der Kleingärtner Wolfsburg

Detlef Steiniker ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Bezirksverbands der Kleingärtner Wolfsburg und Umgebung. Sein eigenes Gartenglück hat er im Kleingarten Detmerode gefunden. Foto: Helge Landmann / Regios24

Ähnliches berichtet auch Detlef Steiniker. Der 69-Jährige ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Bezirksverbands der Kleingärtner Wolfsburg und Umgebung und damit sozusagen „Chef“ der 25 Kleingartenvereine im Stadtgebiet. Dazu zählen auch die in Calberlah und Wettmershagen. Mehr als 2100 Mitglieder zählt der Verband insgesamt.

Sein eigenes Gartenglück hat Steiniker im Kleingarten Detmerode gefunden. An der Braunschweiger Straße pachtet der Rentner mit seiner Frau eine Parzelle. Das Interesse sei auch dort ungebrochen. „Das fing schon vor drei Jahren an, also schon vor Corona. Seit Anfang des Jahres hatten wir in Detmerode über 30 Anfragen“, berichtet Steiniker. Alle 102 Parzellen sind verpachtet.

Kleingarten bietet Erholung in der Stadt

Die Gründe für den Boom? „Ich persönlich glaube, dass durch die Bauvorhaben der Stadt der Drang da ist, in der Natur zu sein, selbst zu gestalten, selbst zu gärtnern.“ Das bestätigt auch Kollege Thomas Becker: „Für die Menschen ist der Kleingarten eine Oase. Wer eine enge Mietwohnung hat, findet dort wunderbar Erholung.“

Die Bauoffensive der Stadt könnte das Interesse an Schrebergärten in Wolfsburg in den kommenden Jahren noch weiter steigern. „Die Baudichte lässt keine Mietergärten zu, dafür ist kein Platz“, sagt Steiniker. Hinzu kommt, dass im Zuge des Masterplans für die neue Nordhoffachse Kleingärten entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße bis 2030 weichen müssen.

Von den Plänen betroffen sind fast 380 Parzellen der Kleingartenvereine Westersieck und Bohlweg im Norden und Sonnenschein südlich der Nordhoff-Straße. Ersatzflächen habe die Stadt in Vorsfelde und Fallersleben in Aussicht gestellt. „Dort muss aber noch Infrastruktur gelegt werden, Vereine müssen sich gründen. Das funktioniert nicht mal eben so“, betont Steiniker.

Mitgliedsvereine im Bezirksverband der Kleingärtner Wolfsburg und Umgebung. Foto: Jürgen Runo (Grafik)

Viele junge Wolfsburger bewirtschaften Kleingärten

Positiv blickt der Bezirksverbands-Vorsitzende auf den Generationenwechsel. Mehr und mehr junge Wolfsburger gestalten das Vereinsleben im Vorstand mit. Der Verband will auch die Kinder- und Jugendarbeit fördern und Jugendgruppen wiederbeleben.

Das – zuweilen spießige – Bild des Kleingärtners hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. „Der klassische Kleingärtner ist heute zwischen 30 und 35 Jahre alt, hat zwei Kinder“, sagt Steiniker. Gartenfreund Thomas Becker sieht noch einen zweiten Trend: „Es sind nicht ausschließlich junge Familien, sondern Leute um die 30, die sich in einer Gemeinschaft zusammentun. Das ist eine neue Entwicklung, die begrüßenswert ist“, sagt der 65-Jährige.

Dass Mitglieder mittlerweile aus vielen Ländern der Welt kommen und ihre Kultur einbringen freut Detlef Steiniker besonders. „Die ersten, die da waren, waren Familien aus Italien, Polen und Russland. Jetzt haben wir einige Iraker und Afghanen. Damit machen wir viele positive Erfahrungen.“

Kleingärtner gehen Kooperationen ein

Auf gute Nachbarschaft setzt auch der Kleingärtnerverein Wellekamp, der Anfang Juli den coronabedingt um ein Jahr verschobenen 75. Geburtstag nachfeierte. „Wir haben den Anspruch, etwas für unser Quartier zu tun“, sagt Thomas Becker. Gemeinsam mit Vertretern von Hallenbad, Neuland, Musikschule und der benachbarten Kindertagesstätte Martin Luther wollen die Kleingärtner in einem Workshop ein Konzept für eine Kooperation erarbeiten.

Eine erste Zusammenarbeit gibt es schon bald: der Verein stellt dem Kinder- und Familienzentrum Martin Luther eine freie Parzelle zur Verfügung. „Die Fläche wird gerade zum Nutzgarten umgerüstet“, erzählt Becker. Im Frühjahr können die Kinder dort dann Obst und Gemüse anpflanzen.

So klappt es mit dem Kleingarten in Wolfsburg

Kleingartengrundstücke kann man übrigens nicht kaufen, sondern nur pachten . Wer an einem Garten interessiert ist, wendet sich an den Vereinsvorstand der jeweiligen Anlage. Eine Übersicht der Kleingartenvereine in Wolfsburg findet sich unter www.kleingaertnerwolfsburg.de.

. Wer an einem Garten interessiert ist, wendet sich an den Vereinsvorstand der jeweiligen Anlage. Eine Übersicht der Kleingartenvereine in Wolfsburg findet sich unter www.kleingaertnerwolfsburg.de. Bei einem Pächterwechsel gibt es eine Nutzwertanalyse , um die Ablösesumme für die Parzelle festzulegen. Je nach Zustand, Bepflanzung und Bebauung können dafür bis zu 4000 Euro fällig werden. Hinzu kommen jährliche Kosten für Pacht und Vereinsmitgliedbeiträge zwischen 250 und 300 Euro.

, um die Ablösesumme für die Parzelle festzulegen. Je nach Zustand, Bepflanzung und Bebauung können dafür bis zu 4000 Euro fällig werden. Hinzu kommen jährliche Kosten für Pacht und zwischen 250 und 300 Euro. Dass manche Kleingärten auf Verkaufsplattformen im Internet für um die 12.000 Euro angeboten werden, hält Steiniker für überzogen. „Solche Preise sind viel zu hoch“, betont der 69-Jährige.

