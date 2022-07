Kein Fallersleber Altstadtfest, aber Konzept für Ersatz steht

Lange war es still um die geplante Ersatz-Veranstaltung für das 45. Fallersleber Altstadtfest. Viele fragten sich schon: Findet Ende August auch dieses Jahr nichts statt? Doch die Blickpunkt-Vereinigung hat die vergangenen Monate genutzt, um in Zeiten von Corona ein realisierbares Konzept für ein Bürgerfest auf die Beine zu stellen.

„Ziel ist, dass das Bürgerfest stattfinden kann“, versicherte der Vorsitzende der Blickpunkt-Fördergemeinschaft, Otto Saucke, am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung. „Aber es sind noch weitere Besprechungen notwendig.“ Und zwar mit der Stadt – mit dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt. „Dann werden wir ins Detail gehen und darüber sprechen, wie es gehen kann.“

Blickpunkt hat Fallersleber Altstadtfest frühzeitig abgesagt

Anfang März hatte Ortsbürgermeister André Schlichting unserer Zeitung gesagt, dass es auch dieses Jahr kein Altstadtfest geben wird. Auf die 45. Auflage der drei tollen Tage, die früher die Besuchermassen nicht nur aus Fallersleben und Wolfsburg, sondern aus dem weiten Umkreis anzog, müssen die Fans also weiter warten. „Wir haben das Altstadtfest in der Form wie früher abgesagt“, hatte der Blickpunkt-Chef damals bestätigt. „Wir können es derzeit nicht wie vor Corona planen, da wir nicht wissen, was für Auflagen von der Stadt kommen.“

Schon damals hatte Saucke angekündigt, dass es als Ersatz ein Bürgerfest geben soll. Ganz bewusst sei eine andere Bezeichnung gewählt worden. „Der Name Altstadtfest ist eine Marke.“ Die damit verknüpften Erwartungen ließen sich dieses Jahr nicht erfüllen, der Planungsvorlauf sei zu kurz.

Details zur Veranstaltung sollen mit der Stadt Wolfsburg geklärt werden

Klar ist daher: Die Veranstaltung fällt deutlich kleiner aus. Allerdings soll durchaus auf bewährte Zutaten der vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit Abstand größten Party in Fallersleben zurückgegriffen werden. Die der Blickpunkt 2019 zuletzt ausgerichtet hatte.

Details möchte Saucke aber noch nicht nennen, er will der Besprechung mit der Stadt nicht vorgreifen. So viel sei aber sicher: „Bei der Organisation sind wir flexibel. Theoretisch können wir das Fest komplett coronagerecht veranstalten.“ Also mit Abstand, Masken und mehr. Denn niemand wisse, wie sich die Infektionszahlen in den nächsten Wochen entwickeln. Fakt ist aber: Die Corona-Landesverordnung gilt noch bis 31. August.

Bürgerfest soll kürzer und kleiner sein als Altstadtfest

Das Bürgerfest als Ersatz fürs Altstadtfest soll auf zwei Tage verkürzt am 26. und 27. August steigen, und zwar in der Altstadt. Erste Planungen hatten vorgesehen, dass es Bühnen, Bands und eine Festmeile gibt – alles in abgespeckter Form.

