In den Werksferien rollt ein Impfbus durch Wolfsburg

Das Impfzentrum im Congress-Park ist in den Werksferien vom 25. Juli bis zum 12. August geschlossen. Alternativ sind aber in dieser Zeit die mobilen Impfteams im gesamten Stadtgebiet unterwegs, wie die Verwaltung mitteilt. Erstmals unterwegs ist innerhalb dieses Zeitraums ein Impfbus.

Dieser wurde der Stadt seitens der Verkehrs-Betriebe zur Verfügung gestellt und zu einem kleinen Impfzentrum umgebaut. So kann dort nach der Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin sofort eine Impfung erfolgen. Das Angebot umfasst dabei Impfungen mit den Impfstoffen von Biontech sowie von Moderna und richtet sich an alle Personen ab zwölf Jahren. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Alvar-Aalto-Kulturzentrum ist das Impfangebot größer

Der Impfbus ist jeweils von 10 bis 16 Uhr an folgenden Orten anzutreffen: jeweils montags am 25. Juli, 1. August und 8. August am Dunantplatz (Klieversberg); jeweils dienstags am 26. Juli, 2. August und 9. August auf dem Lidl-Parkplatz in Vorsfelde, An der Meine 6; jeweils mittwochs am 27. Juli, 3. August und 10. August auf dem Lidl-Parkplatz in Fallersleben, Am Neuen Tor 9; jeweils donnerstags am 28. Juli, 4. August und 11. August auf dem Real-Parkplatz in Nordsteimke, Hehlinger Straße 21; jeweils freitags am 29. Juli, 5. August und 12. August auf dem Kaufland-Parkplatz im Heinenkamp.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Darüber hinaus bieten die mobilen Impfteams innerhalb des Werksurlaubs jeden Mittwoch (27. Juli, 3. August und 10. August) von 9 bis 15 Uhr Impfungen im Alvar-Aalto-Kulturzentrum an. Neben dem regulären Impfangebot für Personen ab zwölf Jahren mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna können an diesen Tagen auch Impfungen mit dem Impfstoff Novavax sowie Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahre wahrgenommen werden.

Geflüchtete aus der Ukraine können sich auch impfen lassen

Weiterhin besteht die Möglichkeit für schutzsuchende Personen aus der Ukraine, sich gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis und Poliomyelitis sowie Masern, Mumps, Röteln und Varizellen impfen zu lassen.

Zusätzlich sind weitere mobile Impfteams an folgenden Terminen von 10 bis 16 Uhr im Stadtgebiet unterwegs: Donnerstag, 28. Juli, Detmerode, Stephanus-Gemeinde, Detmeroder Markt 6; Montag, 1. August, Warmenau, Altes Dorfgemeinschaftshaus, Am Haselborn 2; Donnerstag, 11. August, Neuhaus, Burg Neuhaus. An diesen Terminen werden Impfungen für Personen ab zwölf Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de