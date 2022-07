Stromausfall in Almke und Neindorf – darum kam es zur Störung

Wolfsburg. Am Mittwochabend waren etliche Haushalte in Wolfsburg ohne Strom – betroffen waren auch umliegende Ortschaften im Landkreis Helmstedt.

In einigen Ortsteilen in und um Wolfsburg ging am Mittwoch stromtechnisch nichts mehr: Wegen eines Schalterdefekts in einer Kabelstation in Almke fiel in hunderten Haushalten der Strom aus. Betroffen waren laut LSW die Bereiche Almke und Neindorf aber auch umliegende Gemeinden im Landkreis Helmstedt – darunter Volkmarsdorf, Klein Steimke, Uhry, Beienrode und Ochsendorf.

Kurzschluss in Stromhäuschen in Almke

„Die Störung trat um 20.05 Uhr auf“, berichtet LSW-Pressesprecherin Birgit Wiechert. „Der Defekt sorgte für einen Kurzschluss, der wiederum zum Auslösen der Schutzschaltung im nahe liegenden Umspannwerk führte.“ Auch die Freiwillige Feuerwehr Almke wurde alarmiert und rückte aus.

Stromausfall ist schnell behoben

In einer Facebook-Gruppe klagten mehrere Nutzerinnen und Nutzer am Abend über Stromausfälle. „Hoffentlich dauert es nicht zu lange“, schrieb ein User. Glücklicherweise konnte die Störung schnell behoben werden. Der Großteil der Haushalte war nach gut zehn Minuten wieder versorgt.

Einzelne kleinere Abschnitte in Neindorf und Almke seien nacheinander bis 20.50 Uhr wieder zugeschaltet worden. „Gegen 22.30 Uhr waren alle Kunden wieder versorgt“, berichtet Wiechert.

