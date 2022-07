Wolfsburg. Am Samstag steigt das vierte von sechs Konzerten aus der Reihe „Jazz & more“ auf dem Hugo-Bork-Platz in Wolfsburg – mit Überraschungen.

Die „Ellingtones“ stehen am Samstag bei „Jazz & more“ auf der Bühne in der Porschestraße.

Jazz & more

Jazz & more Die „Ellingtones“ spielen in Wolfsburg Swing und Jazz

Halbzeit bei „Jazz & more“: Nach drei Konzerten unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz geht es am Samstag, 23. Juli, von 11 bis 14 Uhr mit den „Ellingtones“ weiter. Es ist das vierte von insgesamt sechs Konzerten der Reihe.

Die Band ist zum zweiten Mal bei „Jazz & more“ dabei und will mit Swing und Jazz für beste musikalische Unterhaltung sorgen, wie es in der Mitteilung. Hits von Michael Jackson würden zum Swingen einladen und auch für Freunde lateinamerikanischer Rhythmen habe die Band die passenden Songs dabei – und was auch nicht fehlen darf, sind die Klassiker von Duke Ellington.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Band lobt die Atmosphäre in Wolfsburg

„In der laufenden Sommersaison – der 17. mit den ,Ellingtones’ – haben wir bereits einige schöne Konzerte und Events gespielt, aber auf ,Jazz & more’ freuen wir uns besonders“, erklärt Michael Cammann, Gründungsmitglied und Bassist der „Ellingtones“. „Die Atmosphäre in Wolfsburg unter dem Glasdach ist etwas Besonderes, und wir werden dem Publikum neben unseren Pop-Jazz-Klassikern auch einige neue Arrangements präsentieren.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Der Veranstalter, die Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), zieht ein positives Zwischenfazit der Reihe. „Die Resonanz ist bislang durchweg positiv, und die Stimmung war bei allen bisherigen Konzerten sehr gut“, sagt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Die Besucherinnen und Besucher können sich am Samstag in der Wolfsburger Innenstadt auf die abwechslungsreichen Songs der ,Ellingtones’ freuen.“ Der Eintritt ist frei.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de