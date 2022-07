Wolfsburgs neuer Beef Club: Wo selbst das Dessert vom Feuer kommt

Ein Holzfeuergrill und ein Salzmonolith bilden die optischen Herzstücke des neu gestalteten RestaurantsBeef Club in der Wolfsburger Autostadt. Es wurde am Samstag nach dem Umbau wiedereröffnet.

Unter dem Motto „Fire & Salt“, Feuer und Salz, kommen Liebhaberinnen und Liebhaber erlesener Steaks hier in einem ungezwungenen Ambiente künftig ebenso auf ihre Kosten wie Fans von knackigem Gemüse. Auf dem eigens für den Beef Club entworfenen, südamerikanisch inspirierten Holzfeuergrill sorgt heimisches Buchenholz für das richtige Aroma.

Modern und ungezwungen soll die Atmosphäre im frisch umgebauten Beef Club der Wolfsburger Autostadt werden. Foto: Helge Landmann / regios24

Ob „low and slow“ oder „heiß und schnell“: Die kulinarischen Hauptrollen auf dem Grill teilen sich Fleisch, Fisch, Gemüse und Kräuter in Bioqualität und – wo immer möglich – aus regionalem Bezug. Zudem werden ausgewählte Dessertkreationen über dem Feuer zubereitet.

Im neuen Beef Club der Autostadt kommt fast alles vom Feuer

„Ob Fleisch oder Fisch, Gemüse oder auch Desserts – fast alles, was wir unseren Gästen servieren, hat einmal das ‚Feuer gesehen‘“, erklärt Markus Greiner. Mit dem Salz rücke zudem eine ursprüngliche Zutat in den Fokus, die immer wieder für neue Geschmacksfacetten sorge, so der Direktor der Autostadt-Restaurants. Ein „Salzsommelier“ kümmert sich um das perfekte Aroma: Er schlägt zu den Gerichten passende Salze aus verschiedenen Regionen der Erde vor und würzt – je nach Vorliebe der Gäste – direkt am Tisch.

Neben einem für den Beef Club entwickelten Craftbeer und erlesenen Weinen werden im wiedereröffneten Autostadt-Restaurant auch interessante Spirituosen ausgeschenkt. Foto: Helge Landmann / regios24

Neu ist auch, dass Gäste ihre Hauptspeisen nach Gusto kombinieren und die Portionsgrößen so wählen können, wie es ihrem Geschmack und ihrer individuellen Ernährungsweise entspricht. Für die passende Getränkebegleitung stehen ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an deutschen und internationalen Weinen und das für den Beef Club entwickelte Craftbeer „Roasted Oak“ aus der Region bereit. Für ein einmaliges Geschmackserlebnis soll zudem ein Gin mit aromatischen Botanicals aus Süditalien sorgen.

Frisch umgestylter Beef Club bietet rund 170 Sitzplätze

Der frisch umgestylte Beef Club in der Autostadt Wolfsburg bietet im Innenbereich und auf der Terrasse rund 170 Sitzplätze. Er ist ab sofort donnerstags bis montags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Reservierungen sind erwünscht und unter der Telefonnummer 0800/611 66 00 möglich.

Aromatisch gesalzen sind im Beef Club der Wolfsburger Autostadt jetzt auch die Häppchen. Foto: Helge Landmann / regios24

„Mit unserem neuen Beef Club erweitern wir das kulinarischeAngebot der Autostadt um ein echtes Highlight, das zudem einmalig in der Region ist“, erklärt die aus Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert bestehende Autostadt-Geschäftsführung. „Wir laden unsere Gäste ein, sich davon zu überzeugen, dass wir das Motto ‚Fire & Salt‘ leben – von der Kulinarik bis zum Interieur.“

