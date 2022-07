Wolfsburg. In der Wolfsburger Kleiststraße und im Schachtweg wurde in Keller und ein Restaurant eingebrochen. Ein weiterer Versuch scheiterte.

In der Wolfsburger Kleiststraße brachen Einbrecher zwei Kellertüren auf.

Blaulicht Einbrüche in Wolfsburger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Eine Einbruchserie in der Wolfsburger Innenstadt gibt der Polizei an diesem Wochenende zu tun. Die Ermittler hoffen auf Zeugenbeobachtungen zu den Taten, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten.

Betroffen waren ein Wohnhaus und zwei Restaurants. Die Tatorte liegen nicht weit von einander entfernt.

Wie die Polizei Wolfsburg berichtet, gelangten Unbekannte zwischen 19 Uhr am Freitagabend und 9 Uhr am Samstagmorgen in ein Mehrfamilienhaus in der Kleiststraße. Im Keller zerstörten die Einbrecher zwei Türen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Offen ist auch, wie die Täter sich Zutritt zum Haus verschafften.

Einbrecher stehlen Geld aus Restaurant in der Kleiststraße

In der Kleiststraße fand darüber hinaus ein Restaurant-Einbruch statt. Den Tatzeitraum kann die Polizei auf die Zeit zwischen 14 Uhr am Freitagmittag und 11.50 Uhr am Samstagmittag eingrenzen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die unbekannten Täter unter anderem Bargeld.

Gescheitert ist ein Einbrecher Freitagnacht bei dem Versuch, in ein anderes Restaurant einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, versuchte die Person gegen 2 Uhr, in die Lokalität im Schachtweg zu gelangen. Doch es gelang ihr aus unbekannten Gründen nicht.

Da sich alle drei Tatorte in der Innenstadt befinden, hofft die Polizei, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen an die Polizei in der Heßlinger Straße zu wenden oder die Beamten unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu kontaktieren.

