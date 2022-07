Vier Brände in kurzer Zeit im Wolfsburger Stadtgebiet

Wolfsburg. Am Samstag brennt es in einer Wohnung, am Sonntagmorgen dann gleich an drei Orten in Wolfsburg. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zu ingesamt vier Bränden ist es im Wolfsburger Stadtgebiet am Wochenende gekommen. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Zunächst hatte es am Samstag um 13.52 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Borsigstraße gebrannt. Eine Ursache für das Feuer ist unklar, die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Ermittlungen ein, schreibt aber auch, dass es nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Hinweise auf Brandstiftung gibt.

Drei Brände in Wolfsburg am frühen Sonntagmorgen - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen brannte es an gleich drei Orten in Wolfsburg. Um 4.22 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger einen brennenden PKW in der Daimlerstraße. Das Auto stand in Vollbrand als die Einsatzkräfte eintrafen.

Kurz darauf, um 4.27 wurde bemerkt, dass in der Dieselstraße ein Werbebanner brennt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Um 4.28 dann wurde in der Heßlinger Straße eine Mülltonne in Vollbrand entdeckt.

In allen drei Fällen ist die Brandursache bisher unklar und die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im oben genannten Zeitraum beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizei in der Heßlinger Straße oder unter der Rufnummer 05361/4646-0.

