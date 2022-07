VW-Jugend befragt Wolfsburgs Oberbürgermeister

Sie gehören zur Jugend- und Auszubildendenvertretung am VW-Standort in Wolfsburg.

Die Jugend-und Auszubildendenvertretung (JAV) bei Volkswagen in Wolfsburg hielt die viermal im Jahr stattfindende Jugendversammlung jetzt wieder in Präsenz im Congress-Park ab. Motto: „Back To The Roots“.

Die Jugendvertreter waren in den vergangenen zwei Jahren auf Webcasts ausgewichen. Wolfsburgs JAV-Vorsitzende Adriana Gilbo: „Es war nach langer Zeit mal so schön, den Jugendlichen ins Gesicht zu schauen und auch durch Reaktionen der Azubis und Dual-Studierenden zu sehen, wie die Redebeiträge bei ihnen ankamen. Mich hat es riesig gefreut, in interessierte Gesichter zu schauen. Ich bin mir sicher, dass wir sehr gute Themen vorbereitet und im wahrsten Sinne des Wortes auf der Bühne präsentiert haben.“ Rund 2000 Auszubildende und Dual-Studierende waren laut Mitteilung dabei.

Bereiche geben ihre Tätigkeitsberichte

Zur festen Tagesordnung der Versammlungen gehören die Tätigkeitsberichte. Für die JAV berichtete Adriana Gilbo, für den Betriebsrat Giuseppe Cutrona, für die Berufsausbildung Christoph Görtz, für die Vertrauenskörperleitung Daniel Stepanov und für die IG Metall der neue Jugendsekretär der Geschäftsstelle Wolfsburg, Marcus Festerling. Zudem gab es eine Talkrunde zum Thema „Die Zukunft von Wolfsburg“ mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Die Jugendlichen stellten dem Stadtoberhaupt Fragen und hörten sich seine Zukunftspläne für Wolfsburg an. Weiter gab es einen Rückblick auf die Ideen-Expo, wo einige Azubis und Dual-Studierende von Volkswagen Projekte vorgestellt hatten.

Als weiteres Thema der Jugendversammlung war die Organisation SeaEye vertreten, die sich in der Seenotrettung einsetzt. Ein ebenso ernstes wie wichtiges Thema war ein Erfahrungsbericht zur Auschwitz-Maßnahme, die Volkswagen in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte in dem einstigen

Konzentrationslager betreut.

Infos über Entwicklungsmöglichkeiten aus erster Hand

„Für uns war die Versammlung ein Riesenerfolg“, zog Daniel Stepanov im Anschluss Bilanz. Weiterbildungsträger, Stipendien und Erasmus-Erfahrungsberichte wurden ebenfalls auf vergangenen Jugendversammlungen vorgestellt. So erhalte die Jugend bei Volkswagen aus erster Hand Informationen über Entwicklungsmöglichkeiten während und nach der Ausbildung bzw. dem Dualen Studium. Die Präsenz-Jugendversammlungen seien deswegen eine wichtige Plattform und dienten auch dazu, Probleme in den einzelnen Ausbildungsberufen vor Vorgesetzten sowie Kolleginnen und Kollegen anzusprechen und unterm Strich für eine gute Ausbildung zu sorgen.

