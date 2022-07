Wolfsburger Hotel wird für Nachhaltigkeit zertifiziert

Seit vielen Jahren ist nachhaltiges Handeln in der Brackstedter Mühle ein wichtiges Thema. Nach dieser Philosophie, so heißt es in der Mitteilung, wird in dem einst landwirtschaftlichen Betrieb seit Jahren gehandelt. Bei regionalen Lieferanten einkaufen und auf frische Produkte setzt man sowieso, aber auch in allen anderen betrieblichen Bereichen nimmt die Nachhaltigkeit einen immer größeren Raum ein, heißt es.

Ganz verstärkt gehe das Team um Christiane und Elmar Schuster diesen Weg aber seit 2017. Da sei es nun naheliegend gewesen, das Haus entsprechend zertifizieren zu lassen. Als Partner für diese Zertifizierung habe sich GreenSign angeboten. Hier würden Hotellerie und Gastronomie dabei unterstützt, nachhaltige Erlebnisse zu schaffen, Gäste zu begeistern und sich ökologisch und sozial zu engagieren.

Chance zur positiven Veränderung

Nachhaltigkeit solle als Chance zur positiven Veränderung gesehen werden, was auch langfristig Kosten spare und einen Wettbewerbsvorteil mit sich bringe. Die GreenSign Nachhaltigkeitszertifikate bieten laut Mitteilung des Hotels eine praxisnahe Umsetzung und langfristige Lösung, sich in der nachhaltigen Betriebsführung stetig weiterzuentwickeln, die unternehmerische Kosten- und Umwelteffizienz zu steigern, Fachkräfte zu gewinnen und auch zu halten, neue Gästegruppen zu erreichen und zudem das Hotel auch noch zukunftsgerichtet und attraktiv zu vermarkten.

„Die Entscheidung, unsere Zertifizierung durch GreenSign durchführen zu lassen, fiel zum einen aufgrund der internationalen Standards, nach denen die Hotels geprüft werden, und auch durch das Fünf-Stufen-Modell.“ Jede Stufe stehe für ein wenig mehr Nachhaltigkeit im jeweiligen Unternehmen.

Auf Anhieb die Stufe vier erreicht

Die Brackstedter Mühle habe gleich die Stufe vier erreicht. „Während des Zertifizierungs-Audits sind uns so viele Dinge vor Augen geführt worden, die wir ganz selbstverständlich umsetzen, dass wir selbst ganz verblüfft über das Ergebnis waren“, wird Christiane Schuster zitiert.

Auch wenn in Niedersachsen verstärkt auf nachhaltigen Tourismus gesetzt werde, seien über GreenSign bisher nur 13 Betriebe zertifiziert – in Wolfsburg bisher nur die Brackstedter Mühle.

red

