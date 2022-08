Wolfsburg. Endspurt: Die Sommerferien in der VW-Stadt enden bald – wir haben ausgewählte Ausflugsideen für Groß und Klein in und um Wolfsburg. Eine Übersicht.

Sommerferien in Wolfsburg Sommerferien in Wolfsburg: Die besten Tipps für Familien

Badespaß im Wasserpark Hehlingen, abenteuerliche Piratenspielplätze, tierische Erlebnisse auf der Reitbahn Frank: Wer in den Sommerferien in Wolfsburg bleibt, für den haben wir ausgewählte Ausflugstipps und Ideen für Unternehmungen für Familien mit Kindern zusammengestellt.

in Wolfsburg bleibt, für den haben wir ausgewählte Ausflugstipps und Ideen für Unternehmungen für Familien mit Kindern zusammengestellt. Wo verbringen Sie Ihren Familiensommer? Schreiben Sie uns an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

Endspurt: Die Sommerferien enden bald! Damit keine Langeweile aufkommt, haben wir Tipps und Ideen für Ausflugsziele in und um Wolfsburg zusammengestellt. Die Klassiker für Familien in Wolfsburg sind klar: Autostadt, Phaeno, Planetarium, Schloss oder Badeland dürften die meisten von ihnen schon zahlreiche Male angesteuert haben. Wir sammeln daher etwas andere Ausflugsideen, die auch gerne mal über die Stadtgrenzen hinaus führen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1. Badespaß für alle

Planschen im Freibad in Almke: Für heiße Sommertage genau das richtige. Auch das VW-Bad und das Freibad in Fallersleben locken viele Menschen in die Fluten. Foto: Darius Simka / regios24

Sommer, Sonne, Hitze – klar, da kommt eine Abkühlung für Kleine wie Große gerade Recht. Neben dem Badeland locken im Sommer vor allem die Freibäder in Fallersleben und Almke und das VW-Bad (nicht nur) Familien an. In diesem Jahr können Kinder eine Sommerferienkarte erwerben – für 25 Euro können sie über die ganze Ferienzeit in den Freibädern schwimmen und planschen. Stadträtin Monika Müller sagte über das neue Angebot: „Es geht vor allem um schwimmfähige Kinder und Jugendliche, deren Eltern nicht verreisen können und die den Sommer über in Wolfsburg bleiben.“

Planschen und Matschen können Familien auch im Wasserpark Hehlingen. Weitere Infos zu den Bädern in Wolfsburg finden Sie hier.

2. Die schönsten Spielplätze

Wolfsburg will familienfreundlich sein – und dazu gehört auch ein gutes Angebot an Spielplätzen für alle Altersklassen. Vielen Eltern gefällt zum Beispiel der Spielplatz Goetheanlage an der Heinrich-Heine-Straße: Neben Spielgerüst und Nestschaukel lockt hier auch eine Wasserpumpe zum Matschen mit Sand (nicht nur) an heißen Tagen. Besonders ist auch der Spielplatz Bodenlos im Allerpark: Er richtet sich mit seinen zahlreichen Klettermöglichkeiten im schützenden Schatten hoher Bäume vor allem an ältere Kinder.

Bei Kindern und Eltern kommt auch der Piratenspielplatz im Schlosspark Fallersleben mit seinem großen Klettergerüst gut an, der Kinderspielplatz am Salzteich an der Posener Straße mit seiner Röhrenrutsche erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Lesen Sie auch:

3. Ausflug in die Natur

Egal welches Wetter, eine Sache macht fast alle Kinder munter – einfach mal nach draußen gehen. Und ausgetobte und glückliche Kinder erfreuen auch die Eltern. Zum Glück hat Wolfsburg so viel Grün zu bieten; ob Spazieren im Hasselbachtal, Drachen steigen lassen an windigen Tagen auf dem Klieversberg oder die bewährte Brunnen- und Quellenwanderung, gerade im Sommer zieht es vor allem Familien in die Natur.

Zu Letzterer gibt es einen Flyer mit allen Stationen und Informationen dazu, der bequem im Internet auf der Webseite der LSW abrufbar ist. So können sich Familien schon vor dem Spaziergang über die elf Stationen informieren, um dann mit ihren Kindern spielerisch die Orte erkunden zu können. Dazu gehört auch ein Abstecher ins Arboretum, dem Baumlehrpfad im Stadtwald.

Natur und Wissen verbindet auch der Planetenweg im Allerpark; hier sind die Planeten des Sonnensystems als Skulpturen im realistischen Größenverhältnis zu sehen.

4. Tierische Erlebnisse

Die Reitbahn Frank gastiert fast jeden Sommer in Wolfsburg und erfreut sich bei Familien großer Beliebtheit. Foto: Katharina Keller / Archiv

Dafür können sich häufig schon die ganz Kleinen begeistern: Die Tierwelt! Egal ob exotisch oder heimisch, sobald es mäht, muht oder grunzt, sind viele Kinder mit Eifer dabei. Tierparks und Zoos sind daher Magneten für Kinder – und nicht zuletzt die Pommes oder die Eiswaffel auf die Hand machen einen Besuch für die Kinder spannend.

In Wolfsburg selbst gibt es zwar keinen Zoo im engeren Sinne. Aber es gibt die bei Groß und Klein beliebte Reitbahn Frank, die in diesem Jahr erst in der Nordstadt Station machte, danach an den Schillerteich weiterzog und danach in Ehmen zu finden ist. Ziegen, Ponys, Rehe und mehr freuen sich über die Streicheleinlagen der Besucherinnen und Besucher.

Und dann gibt es den Tierpark Essehof – der liegt zwischen Wolfsburg und Braunschweig in der Gemeinde Lehre und zieht Jahr für Jahr scharenweise Familien und nicht-Familien an. Kein Wunder, hier kommen Kinder nicht nur wegen der Tiere, sondern auch wegen des sensationellen Spielplatzes inklusive Fahrgeschäften auf ihre Kosten.

5. Ausflüge für schlechtes Wetter

Wenn es regnet oder stürmt, mag nicht jeder gerne spazieren gehen. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund wurden wohl die Indoor-Spielplätze erfunden.

Hier können die Kleinen toben, während die ganze Familie trockene Füße behält. In Wolfsburg befindet sich ein Drinnen-Spielplatz im Allerpark. Viele Familien schwören auch auf den Indoor-Spielplatz „Takka-Tukka-Land“ in Gifhorn. Gefasst machen sollten sich Eltern auf viel Toberei, abenteuerliche Klettereien und kindlichen Spaß: aber auch auf einen ordentlichen Lärmpegel.

Wer schon ein bisschen ruhig sitzen und zuhören kann, der darf auch im Sommer einen Abstecher ins Kino machen. In Wolfsburg laufen im Cinemaxx Filme für alle Altersgruppen, auch im Delphin-Palast laufen Filme für große und kleine Filmfreunde.

Etwas größere Kinder und, nun ja, jung geblieben Erwachsene haben an Schlechtwettertagen vielleicht auch Spaß an einer Runde „Lasertag“. In Wolfsburg ist das Indoor-Spiel, bei dem es ums Jagen und gejagt werden geht, in Reislingen-Südwest bei der Lasertag Revolution GmbH angesiedelt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de