Wolfsburgs Feuerwehr muss Fische in der Aller retten

Die Wolfsburger Feuerwehr hat am Dienstag Wasser aus dem Mittellandkanal in die Aller gepumpt, um so Hunderte Fische zu retten. In einem Teil des Flusses sei wegen der Trockenheit und hohen Temperaturen der Sauerstoffgehalt im Wasser zu gering geworden. Das Wasser stehe dort, sagte ein Sprecher der Unteren Wasserbehörde. Mehr lesen:

An der Stelle wird der Fluss durch drei Rohre unter dem Mittellandkanal geleitet. „Das ist das erste Mal, soweit wir wissen“, sagte der Sprecher. Der Angelverein Vorsfelde fange die Fische, um sie dann in den Mittellandkanal auszusetzen.

Die Aller im Verlauf zwischen Danndorf und dem Düker am Mittellandkanal vor einigen Tagen. Foto: Erik Beyen / Archiv

dpa

