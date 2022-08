Konzertreihe „Jazz and More“

Konzertreihe „Jazz and More“ Dixieland sorgt in Wolfsburg für Furore unterm Glasdach

Zum Abschluss der Konzertreihe auf dem Hugo-Bork-Platz begeisterte die Traditional Old Merry Tale Jazzband das Publikum.

Wolfsburg. Beim Finale von „Jazz and More“ begeistert die Traditional Old Merry Tale Jazzband das Publikum in Wolfsburg.