Wolfsburg. Die Bewohner versuchten das Feuer selbst zu löschen. Weil das nicht gelang, übernahm die Feuerwehr. Außerdem wurde ein Auto in der Stadt aufgebrochen.

Polizei Wolfsburg Technischer Defekt: Computer fängt in Wolfsburger Haus Feuer

Ein Brand ist in der Nacht zu Sonntag in einer Wolfsburger Doppelhaushälfte ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, trafen Berufsfeuerwehr und die Beamten um 2.19 Uhr im Salbeiweg ein. Im Arbeitszimmer kam es aufgrund eines technischen Defekts eines Computers zu der Brandentwicklung. Nach erfolglosen Löschversuchen durch den Hauseigentümer hat die Feuerwehr den Brand gelöscht.

Im Wohnhaus kam es zu einer starken Rauchgasentwicklung, sodass die Bewohner zur medizinischen Überprüfung ins Klinikum Wolfsburg gebracht wurden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto in Innenstadt aufgebrochen

Am Samstagnachmittag wurde ein Auto in der Wolfsburger Innenstadt aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, hat die Fahrerin ihr Auto zwischen 16.10 Uhr und 18.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Otto-Welz-Platzes abgestellt, um ins Kino zu gehen. Als sie danach zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Schloss der Fahrertür beschädigt war und das Handschuhfach offenstand. Es wurden Sonnenbrillen und Schmuck entwendet.

Zeugen, die zur genannten Zeit eine Person in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

Mehr aus Wolfsburg:

Betrunkene fahren zusammen auf E-Scooter

Am Samstagmorgen um 1.35 Uhr stoppten die Beamten zwei Männer, die auf einem E-Scooter auf der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Braunschweiger Straße unterwegs waren. Bei der Kontrolle konnten die Polizisten Alkoholgeruch feststellen. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 40-jährigen Mann einen Wert von 1,42 Promille, der 28-jährige Fahrer kam auf 1,57 Promille.

Den beiden Männern wurden daraufhin jeweils Blutproben von einem Arzt im Klinikum Wolfsburg entnommen. Gegen sie wurde im Anschluss ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de