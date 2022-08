Nach Wartung: Badeland Wolfsburg öffnet am Samstag wieder

Wolfsburg. Zwei Wochen lang war das Wolfsburger Spaßbad geschlossen. In dieser Zeit wurden Wartungsarbeiten durchgeführt – unter anderem an den Filteranlagen.

Nach 14 Tagen Schließzeit ist es wieder soweit: Am Samstag, 13. August, öffnet das Badeland Wolfsburg wieder seine Pforten. Anlass für die Schließung waren hygienerechtlich vorgeschriebene Wartungsarbeiten an den Filteranlagen sowie die Reinigung und Desinfektion von 17 Schwallwasserkammern, um den Gästen weiterhin jederzeit hygienisch einwandfreies Wasser zur Verfügung stellen zu können, wie die Stadt mitteilt.

Energiesparende Beleuchtung

Darüber hinaus wurde die Revisionszeit für eine Reihe weiterer kleinerer Arbeiten im Badeland genutzt: In der Sauna wurde die alte Beleuchtung gegen eine moderne und energiesparende ausgetauscht. Auch die Unterwasserbeleuchtung im Mediterranbecken wurde erneuert. Die nun farbige LED-Beleuchtung wird in der kommenden Woche angeschlossen und kann dann in der dunkleren Jahreszeit nicht nur für mehr Licht, sondern auch für ein ganz neues Wohlgefühl in diesem Becken sorgen.

Reparaturarbeiten an Fliesen und Fugen

Ferner wurden von Ingenieurbüros zahlreiche statische Untersuchungen zur Vorbereitung weiterer Sanierungsarbeiten durchgeführt sowie Lüftungskanäle überprüft und ausgetauscht. Besonders zu erwähnen sind, so die Stadt Wolfsburg, umfangreiche Reparaturarbeiten an den Fliesen und Fugen im Strömungskanal, am Sportbecken und im Saunaaußenbecken.

Um diese Arbeiten zu erledigen, musste das Wasser in den Becken abgelassen und längere Trocknungszeiten eingeplant werden. Allein das Einlassen des Wassers sowie die Erwärmung vor der Eröffnung nimmt zwei Tage der Revisionszeit in Anspruch.

Für Revisionszeit bewusst zwei Wochen im Sommer gewählt

Der Zeitraum der Schließung selbst sei sehr eng bemessen gewesen. Dank guter Vorbereitung und enger Zusammenarbeit verschiedener Fachplanungen und der ausführenden Firmen habe er aber eingehalten werden können. Für die Revisionszeit würden im Übrigen ganz bewusst zwei Wochen im Sommer gewählt.

Als Alternative stünden dann die städtischen Freibäder zur Verfügung, zudem seien während der Werksferien viele Wolfsburger und Wolfsburgerinnen verreist, und die besucherstärksten Zeit im Badeland sei nicht im Sommer, sondern von Oktober bis Anfang Mai. In den vergangenen zwei Jahren sei eine zusätzliche Schließung für die Revision nicht notwendig gewesen, da bedingt durch die Corona-Pandemie leider genügend betriebsfreie Zeiten zur Verfügung gestanden hätten.

„Das Badeland freut sich nun auf viele Besucherinnen und Besucher aus Wolfsburg und der Region, die ab Samstag wieder Wellenbad, Sportschwimmbecken oder auch einfach die Liegewiese nutzen wollen“, lädt Sportdezernentin Monika Müller ein.

