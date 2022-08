Energiekosten Gaspreise in Wolfsburg steigen zum 1. Oktober

Die Gaspreise steigen enorm. Auch der Energieversorger LSW erhöht seine Preise zum

1. Oktober. Die Grundpreise bleiben unverändert, die Arbeitspreise in der Grundversorgung (Kompakt) erhöhen sich laut einer Mitteilung der LSW in Abhängigkeit von den sehr stark gestiegenen Beschaffungskosten und Umlagen um brutto 6 Cent je Kilowattstunde (ct/kWh).

Erhöhung um 70 Prozent

Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 25.000 kWh erhöhen sich die Erdgaskosten demnach um rund 70 Prozent. Die Arbeitspreise in den Produkten (Komfort) erhöhen sich in Abhängigkeit der neuen Umlagen um brutto 2,95 ct/kWh. Daraus resultierend erhöhen sich die Erdgaskosten bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 25.000 kWh um rund 23 Prozent.

Beschaffungskosten gestiegen

Die LSW reagiere damit auf die dynamischen Entwicklungen auf dem Energiemarkt. Die Preisanpassung resultiere aus stark angestiegenen Beschaffungskosten und der Verabschiedung von zwei neuen Umlagen zur Sicherung der Gas- und Wärmeversorgung durch die Bundesregierung, die zum 1. Oktober wirken. Durch die Verknappung der Gaseinfuhr sind den Gasimporteuren Verluste entstanden. Ziel der Gasbeschaffungsumlage ist es, diese Verluste auszugleichen. Daneben wirkt ebenfalls die Gasspeicherumlage. Mit dieser Umlage sollen die Kosten aus der notwendigen Auffüllung der Erdgasspeicher abgedeckt werden. Ferner steigt die Bilanzierungsumlage, die Fehlbeträge aus dem Einsatz von Regel- und Ausgleichsenergie deckt.

Senkung der Mehrwertsteuer?

Zu einer Entlastung der Verbraucher könne die von der Regierung angekündigte zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent führen, teilt die LSW mit. Sollte die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer rechtskräftig umgesetzt werden, werde die LSW diese vollumfänglich und automatisch an ihre Kunden weitergeben.

Die LSW wird die Abschläge ihrer Erdgaskunden ab 31. Oktober anpassen, um gegebenenfalls hohe Nachzahlungen in der nächsten Jahresabrechnung zu vermeiden. In den nächsten Tagen sollen die Kunden schriftlich über die Preisanpassung informiert werden.

Bei Fragen steht die LSW in den Kundenzentren, telefonisch unter (05361) 189-3600 oder per E-Mail an service@lsw.de zur Verfügung.

red

