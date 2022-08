Wolfsburg. Nördlich von Sandkamp läuft seit Anfang der Woche die Kampfmittelsondierung. Dafür wird richtig tief gebohrt. Einspurig geht’s an der Baustelle vorbei.

Autobahn-Baustelle Bombensuche per XXL-Bohrer auf der A 39 in Wolfsburg

Nach wochenlangen Vorbereitungen mit Einrichtung der Baustelle und Beseitigung des Fahrbahnbelags geht’s nun ans Eingemachte. Auf der A 39 zwischen den Anschlussstellen Sandkamp und Weyhausen sind die Kampfmittelsondierungen angelaufen: Ein XXL-Bohrer schraubt sich nahe dem VW-Werk in die Tiefen des Autobahn-Damms.

Da unterhalb der Autobahn drei konkrete Verdachtspunkte ausgemacht worden sind, wo in Tiefen von bis zu 12 Metern Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet werden, wird das Baufeld von einer Fachfirma für Kampfmittelräumung per Bohrlochsondierung untersucht. Schon am vergangenen Wochenende war auf der Baustelle ein monströses Baufahrzeug startklar – ausgerüstet mit einem Bohrer im Extra-Format.

Bohrungen am Autobahn-Damm bis in 12 Meter Tiefe

Das Verfahren erklärte Joachim Schmidt von der Kommunikation der Autobahn GmbH des Bundes auf Anfrage unserer Zeitung: „Dabei werden mit einem ferngesteuerten Bagger in einem vollflächigen Raster mit einem Abstand von 1,5 Metern senkrechte Bohrungen bis zu 12 Meter tief in den Boden eingebracht. Nach Herstellung der Bohrung wird diese temporär verrohrt. In die Kunststoffverrohrung wird dann eine Sonde eingebracht, die das Magnetfeld von vorhandenen Eisenkörper misst.“

Nach der computergestützten Aufzeichnung der Daten werden diese ausgewertet, berichtete Schmidt. „Anhand der Daten kann festgestellt werden, ob das aufgezeichnete Messsignal einen für Bombenkörper typischen Verlauf aufweist.“ Gibt das Signal keinen Hinweis auf einen größeren Eisenkörper, werde die Kunststoffverrohrung entfernt und das Bohrloch mit einem flüssigen Spezialmaterial wieder vollständig verfüllt.

Ferngesteuert schraubt sich der Bohrer im XXL-Format bis zu 12 Meter in die Tiefe. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Täglich werden bis zu 100 Löcher in die A 39 gebohrt

Pro Tag werden nach Angaben des Pressereferenten zirka 75 bis 100 Bohrlöcher gebohrt, verrohrt, sondiert und verpresst, je nach Untergrund. Doch obwohl die A 39 auf dem betroffenen Abschnitt also quasi durchlöchert wird wie ein Schweizer Käse, soll sie künftigen Belastungen weiterhin standhalten, versicherte er: „Das Füllmaterial härtet später aus und gewährleistet so den Erhalt der Tragfähigkeit.“

Spannend wird es, falls sich die Hinweise auf eine Bombe im Boden tatsächlich erhärten: „Sollte ein entsprechendes Signal aufgezeichnet werden, so muss das festgestellte Objekt freigelegt werden“, erläuterte Schmidt. „Sobald in der Baugrube eine visuelle Überprüfung des Eisenkörpers erfolgen kann, wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen informiert und übernimmt gemeinsam mit der Fachfirma die weiteren Arbeiten bis hin zur Entschärfung, sofern diese notwendig wird.“

Kampfmittelsondierungen in Wolfsburg auf 2 Kilometern Länge

Nach Abschluss der Kampfmittelerkundung erteilt die Fachfirma dann eine Freigabe für die weiteren Bauarbeiten. Läuft alles glatt – also ohne Bomben-Fund –, dann sollen die Sondierungsarbeiten auf 2 Kilometern Länge Ende Februar 2023 abgeschlossen sein. Daran soll sich dann die Fahrbahnsanierung bis zum Autobahnende bei Weyhausen anschließen.

Die Kampfmittelsondierungen sind nach Angaben der Autobahn GmbH erforderlich, weil der Fahrbahnbelag auf der A 39 nach dem Abschnitt vom Mittellandkanal bis Sandkamp auch zwischen Sandkamp und Weyhausen erneuert werden soll. Zuvor muss sichergestellt sein, dass in der Tiefe keine Blindgänger mehr liegen.

