Elektromobilität und autonomes Fahren – Vorträge in Wolfsburg

Am 23., 24., 25. und 31. August sowie am 1. September geht es in der Autostadt in Wolfsburg um die Themen Elektromobilität und autonomes Fahren – automobile Megatrends und Kernaspekte der Transformationsprozesse des Volkswagen-Konzerns.

Experten referieren in der Autostadt

Im Rahmen einer Vortragsreihe kommen dabei laut einer Mitteilung der Autostadt Fachexperten aus unterschiedlichen Konzernbereichen zu Wort: Michael Schade referiert im Volkswagen-Pavillon über die elektrischen Antriebe in den Fahrzeugen der ID.-Modellfamilie. Ebenfalls im Volkswagen-Pavillon setzt sich Martin Tornow mit Fragen rund um das Thema Elektromobilität auseinander. Den Schlusspunkt der Reihe setzt am 1. September Christian Buhlmann im Nutzfahrzeuge-Pavillon. Von 16.30 bis circa 17.30 Uhr thematisiert er die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten des autonomen Fahrens.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Besuch der Vorträge ist mit einer gültigen Autostadt-Tages- oder Jahreskarte möglich – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Lesen Sie auch:

„E-Antriebstechnologien“: 23. und 24. August (16 bis etwa 17 Uhr) und 25. August (15 bis circa 16 Uhr) im Volkswagen-Pavillon: Michael Schade ist seit 2007 für Volkswagen Group Components in Kassel tätig. Als Leiter des Bereichs Auslegung elektrischer Maschinen liegt sein beruflicher Fokus auf der Konzeptionierung der elektrischen Antriebe für die ID.-Familie. Anhand eines Schnittmodells erläutert er seine Arbeit an dieser besonderen Antriebs- beziehungsweise Getriebegattung. Dabei beleuchtet der Entwicklungsingenieur nicht nur den Aufbau und die Funktionsweise des E-Antriebs bei den rein

elektrisch betriebenen Fahrzeugen, sondern auch die Rolle des Elektromotors in einem Hybridgetriebe.

„Elektromobilität“: 31. August (15 bis circa 16 Uhr) im Volkswagen-Pavillon: Martin Tornow ist Trainer E-Mobilität & Mobile Online-Dienste bei der Volkswagen AG. Als professioneller Wissensvermittler legt er Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit. In seinem Vortrag geht es darum, die Leitbegriffe der aktuellen Diskussion um das Thema Elektromobilität in allgemeinverständlicher Weise zu erläutern. Er hat die Elektrifizierung bei Volkswagen von der ersten Stunde an begleitet und äußert sich aus fachkundiger Perspektive unter anderem zu den Schlagworten Reichweite, Laden, Umweltbilanz und Sicherheit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de