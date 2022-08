Wolfsburg. Nach den Zwischenfällen mit Bremen-Fans vor zwei Wochen sollte dieses Mal vieles anders laufen. Was sagt die Polizei nach dem Schalke-Spiel?

Polizei Wolfsburg Auswärtsfans in Wolfsburg: Wie lief’s dieses Mal?

Vor Anpfiff der Partie des VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke (0:0) hatten sich Polizei, Stadt und VfL Wolfsburg einiges vorgenommen. Die Kritik am polizeilichen Verhalten gegenüber Gästefans war deutlich. Lesen Sie hierzu: Juristisches Nachspiel nach Wolfsburger Polizeieinsatz denkbar

Damit es nicht mehr zu Szenen wie beim vorherigen Heimspiel gegen Bremen kommt (Auswärtsfans waren wegen unverhältnismäßiger Kontrollen abgereist), wollten sich alle Parteien intensiv untereinander abstimmen.

Nun gab es die Bewährungsprobe und die Polizei zieht ein positives Fazit: Der gesamte Tag verlief ruhig und entspannt. Es habe keine größeren Vorkommnisse gegeben. Bereits im Vorfeld hatten sich die Kooperationspartner Verein, Stadt und die Polizei eng miteinander abgestimmt. Außerdem gab es einen intensiven Austausch zwischen Einsatzleitung und Fan-Beauftragen von Heim- und Gästefans.

Keine Zwischenfälle – Fans feiern friedlich im Beisein der Polizei

So wurden sowohl der heimische Fanmarsch vom Kaufhof über die Rothenfelder Straße und dem Berliner Ring als auch die etwa 500 Gästefans aus Gelsenkirchen, die mit einem Zug am Bahnhof in Wolfsburg eintrafen ohne Zwischenfälle zum Stadion geleitet.

Um nach dem Spiel rechtzeitig den Zug zu erreichen, geleitete die Polizei die Gästefans sicher zum Bahnhof. Im Einsatz waren auch Kräfte der Bereitschaftspolizei, der Reiter- und Hundestaffel sowie der Bundespolizei.

Gesamteinsatzleiterin Petra Krischker zieht folgende Bilanz: „Insgesamt waren Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung bei den Verantwortlichen von einem hohen vertrauensvollen Miteinander geprägt. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Einsatzkräften und Verantwortlichen, aber auch bei den Fans beider Lager für ihr Verhalten, die Kooperation und Gesprächsbereitschaft über die Fanbeauftragten und -projekte.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de