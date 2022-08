Im Rolls-Royce durch Wolfsburg

Nach Benzin und nach Geld roch es am Samstagmittag, als zehn Bentley und Rolls-Royce auf den Hof des Automuseums Volkswagen in der Dieselstraße fuhren: „The Other Club“, der Bentley Rolls-Royce Touring Club (TOC), hatte zu seiner Spätsommer-Tour durchs „Braunschweiger Land“ eingeladen. Nach dem Zwischenstopp an der Dieselstraße ging’s weiter zum Mittagessen in den Nordsteimker Lindenhof, bevor das gegenüberliegende Heinrich-Büssing-Haus besucht wurde.

1985 hat der Wagen 245.000 D-Mark gekostet – so viel wie damals ein Einfamilienhaus

„Wir sind ein lockerer, kameradschaftlicher Haufen“, scherzt Organisator Michael Brauner, dessen Beifahrer Martin Levin zuvor die Englandfahne aus dem runtergekurbelten Fenster hin- und hergeschwungen hatte, damit man dem vorfahrenden Silver Spirit, Baujahr 1985, mit einem 6,75 Liter V8-Motor und 244 PS folgen möge. Ob ihm die horrenden Spritpreise derzeit Bauchschmerzen bereiten? Der Düsseldorfer verneinte: „Ich bestimme doch selbst mit dem rechten Fuß, wie viel Sprit ich verbrauche. Ich fahre immer schön 100 bis 110 Stundenkilometer, dann schnurrt mein Kätzchen und verbraucht nicht mehr als 15 bis 16 Liter.“

Organisator Michael Brauner und Annette Riemer am Rolls-Royce. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Sein Rolls-Royce hätte heute einen Versicherungswert von 20.000 Euro. Aber: „1985 hat der Wagen 245.000 D-Mark gekostet, das entsprach vor rund 35 Jahren dem Wert eines Einfamilienhauses“, sagt der 68-Jährige.

Wolfgang Grau und Barbara von Grawert besitzen 14 Bentley und Rolls-Royce

Gleich 14 verschiedene Bentley und Rolls-Royce nennen Wolfgang Grau und seine Ehefrau Barbara von Grawert ihr Eigen. Um am Automuseum vorzufahren, hatten sie den Rolls-Royce Silver Cloud II, Baujahr 1962, mit acht Zylindern und 190 PS ausgewählt, Farbe: maroon. „Das Fahrgestell wurde von James Young geliefert. In dieser Ausführung – ohne Trennscheibe und mit Rechtslenker – gibt es nur elf Stück auf der Welt“, erklärt der 71-Jährige aus Bad Hersfeld. Im Netz werden Modelle der „Silbernen Wolke“ um die 110.000 Euro gehandelt. Vor acht Jahren hat der Unternehmer den Engländer gekauft, „weil ich verrückt bin“. Das Auto musste komplett auseinandergenommen und restauriert werden, deshalb stand die kastanienbraune Luxuskarosse zweieinhalb Jahre in der Werkstatt. Jetzt stellt der Oldtimer für das Paar einen „wunderbaren Reisewagen dar“.

Martin Levin (von links), Barbara von Grawert und Wolfgang Grau am ältesten Rolls-Royce an diesem Tag vor dem Museum. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Wir sitzen in unserem Rolls-Royce so bequem wie auf einem Sofa, nur dass dieses Räder hat“, betont Wolfgang Grau, und Barbara von Grawert ergänzt lachend: „Ich fühle mich dann wie Queen Mum. Nur das Winken müsste ich noch lernen.“ Wenn die zwei vorfahren, erleben sie sehr oft, dass ihr Schmuckstück von den Passanten bewundert wird. Das taten auch Cerstin und Bernd Kropff. Das Ehepaar aus Meine hatte das Glück, schon bei seiner Anfahrt aus dem Westen Wolfsburgs den Corso auf der Heinrich-Nordhoff-Straße ein Stück des Weges zu begleiten. „Das war ein tolles Feeling, so dicht auf dicht mit diesem Quäntchen Luxus. Da haben wir auch mal wieder echten Abgasgeruch wahrgenommen“, schwärmt das Paar.

Damit der Motor auch immer rund läuft, kontrolliert Hans-Rudolf Koch regelmäßig Öl und Wasser bei seinem Bentley MKVI mit 130 PS, Baujahr 1950 – und somit das älteste Fahrzeug an diesem Samstag auf dem Hof –, dessen Karosserie von H. J. Mulliner & Co. stammt. „Diese viertürige Oberklasse-Limousine war das erste Nachkriegsmodell des Herstellers und hat – bei guter Pflege – einen fast unzerstörbaren Viereinviertel-Motor, der hält ewig. Außerdem zeichnet diesen Wagen eine große Laufruhe aus“, sprach der Mann aus Duvensee bei Lübeck und schloss sich der Führung durchs Museum an, das in der Dauerausstellung 140 verschiedene Fahrzeuge ausschließlich der Marke Volkswagen auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern zeigt.

