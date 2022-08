Katharina Rosch wollte für die Grünen in den Landtag. Dann zog sie ihre Direktkandidatur zurück. Und erklärt nun ihren Austritt aus der Partei.

Landtagswahl Doppelte Pleite für Grüne in Wolfsburg: Kandidatin tritt aus

Katharina Rosch verlässt die Wolfsburger Grünen: Zweieinhalb Wochen, nachdem sie ihre Landtagskandidatur zurückgezogen hat, erklärt die 59-Jährige ihren Parteiaustritt. In einer Pressemitteilung gibt sie zudem eine Wahlempfehlung für die SPD-Direktkandidatin Immacolata Glosemeyer ab.

Dem Schreiben zufolge hat Rosch den Vorstand der Grünen am Montag über ihren Austritt informiert. Die Gründe dafür seien vielfältig, so die Wolfsburgerin. Am Telefon spricht sie von einer langen, komplizierten Geschichte und erklärt dann, sie sei ausgetreten, „weil es nicht matched“.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rosch war 2020 während der Corona-Pandemie nach Wolfsburg gezogen und in dieser Zeit bei den Grünen eingetreten. Im März 2022 stellte der Kreisverband sie mit großer Mehrheit als Direktkandidatin für den Niedersächsischen Landtag auf. Doch Anfang August zog Rosch ihre Kandidatur zurück.

Erst Rückzug, dann Parteiaustritt: Katharina Rosch verlässt die Grünen

Die offizielle Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen war wenige Tage zuvor abgelaufen. Die Grünen hätten aufgrund der Kurzfristigkeit keinen neuen Kandidaten für die Landtagswahl mehr aufstellen können, sagt der Kreissprecher Nico Kasprzyk. „Wir werden uns jetzt sehr stark auf den Zweitstimmen-Wahlkampf konzentrieren“, kündigt er an. „Es bleibt uns ja nichts anderes übrig.“

Gegenüber den Wolfsburger Nachrichten hatte Rosch bereits im Juli angedeutet, dass sie sich mit dem Gedanken trug, die Kandidatur zurückzuziehen und stattdessen Immacolata Glosemeyer zu unterstützen. In ihrer Pressemitteilung vom Montag erklärt Rosch nun tatsächlich, dass sie den Weg für die Sozialdemokratin freimachen wollte. „Als grüne Landtagskandidatin hätte ich Frau Glosemeyer womöglich Stimmen weggenommen, die ihr dann für das Direktmandat fehlen.“

Ex-Grünen-Kandidatin gibt Wahlempfehlung für Glosemeyer ab

Am Telefon erläutert Rosch, sie selbst hätte ohnehin keine Chance auf das Direktmandat gehabt: „Meine Stimmen wären verschenkt gewesen.“ Sie hofft, dass die Grünen bei der Landtagswahl so gut abschneiden, dass sie gemeinsam mit der SPD regieren können. Wählern, die wie sie einen Regierungswechsel wollen, empfiehlt Rosch, Glosemeyer ihre Erststimme zu geben.

Schadet sie mit ihrem öffentlichkeitswirksamen Austritt nicht ihrer bisherigen Partei vor der Wahl? „Ich hoffe, dass es nicht schädlich ist“, sagt die Wolfsburgerin. Grünen-Kreissprecher Nico Kasprzyk betont, die Grünen hätten gerne weiter mit Rosch gearbeitet. „Sie hat sehr viel für die Grünen getan“, sagt er. „Letzten Endes ist es ihre eigene Entscheidung.“

Das könnte Sie auch interessieren

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de