Wolfsburger des Jahres gesucht – Stimmen Sie jetzt ab!

Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! In den vergangenen Tagen haben wir Ihnen die vier Kandidatinnen und Kandidaten für den Wolfsburger beziehungsweise die Wolfsburgerin des Jahres vorgestellt. Ab heute läuft die Abstimmung. Abgestimmt werden kann bis Sonntag, 4. September.

Der Wolfsburger des Jahres 2022 wird gesucht! Wer soll Wolfsburger des Jahres 2022 werden? Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke Dieter Kalm und die Ukraine-Helfer Hanan Saeed Abdo Elias und Fahed Shikh Alshabab Sabrina Wenzelis Abstimmen Es wurden bisher 2 Stimmen abgegeben.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das sind die vier Kandidaten für den Wolfsburger des Jahres

Hier lesen Sie noch einmal die Kurzporträts der vier Kandidaten. Die ausführlichen Vorstellungen finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite.

Martin Mielke und Gudrun Fehlow-Mielke aus Vorsfelde helfen vor Ort und in Afrika

Martin Mielke (58) und Gudrun Fehlow-Mielke (56) reden nicht lange, wenn sie Probleme sehen. Sie packen an. Das Ehepaar aus Vorsfelde hilft an allen Ecken und Enden – in der Nachbarschaft ebenso wie im fernen Uganda. Dort organisieren die beiden mit Freunden den Bau einer Schule. Als wegen der Corona-Pandemie viele Tagelöhner in Uganda ihre Arbeit verloren, die Uywefa School in Kampala zwei Jahre lang schließen musste und damit auch das Schulessen wegfiel, starteten die Wolfsburger einen Spendenaufruf. 100 Familien konnten mit Nahrungsmitteln versorgt werden.

Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke bauen gemeinsam mit Freunden eine Schule in Uganda. Das Lego-Modell hilft beim Spendensammeln. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Das Ehepaar kümmert sich um Flüchtlinge, pflegt eine Geschenke-Box vor seinem Haus. Martin Mielke fuhr Hilfsgüter nach Albanien und unterstützt das Automuseum. Gudrun Fehlow-Mielke engagiert sich im Hospizverein, kümmert sich um den Bücherschrank in Vorsfelde, bringt von Supermärkten aussortierte Lebensmittel zu Bedürftigen und sammelt Zigarettenkippen im Drömling. „Wir haben viel Spaß daran, anderen Leuten zu helfen“, sagt die Wissensmanagerin.

Das ausführliche Porträt über Martin Mielke und Gudrun Fehlow-Mielke lesen Sie hier.

Dieter Kalm und die Helfer für die Flüchtlinge aus der Ukraine

Dieter Kalm (67) ist einer von hunderten Menschen, die sich in Wolfsburg für die Leidtragenden des Krieges in der Ukraine engagiert haben. Er hatte über vier Monate die Leitung der DRK-Halle in der Borsigstraße inne, wo kistenweise Spenden auf 1200 Quadratmetern gesammelt, sortiert und abgegeben wurden.

Dieter Kalm hatte die Hallenaufsicht in der Borsigstraße, als Hunderte Wolfsburger Spenden sammelten für die Menschen in der Ukraine. Portrait des Mannes, der stellvertretend für alle Spenderinnen und Spender sowie Helferinnen und Helfer als Wolfsburger des Jahres nominiert ist. Foto: Helge Landmann / regios24

Der 67-jährige Nominierte steht stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer, die sich zum Teil bis zu 14 Stunden am Tag ohne Lohn verausgabt haben, aber auch für all die vielen Menschen, die ihr Hab und Gut für den guten Zweck hergegeben haben. Wichtig ist ihm, dass seine Nominierung für den Wolfsburger des Jahres richtig verstanden wird: „Es geht nicht um mich, sondern darum, dass die Leistung der Helfer insgesamt gewürdigt wird. Diese Menschen sollten im Vordergrund stehen.“

Das ausführliche Porträt über Dieter Kalm lesen Sie hier.

Todesangst auf dem Meer – deshalb wurden Hanan Saeed Abdo Elias und Fahed Shikh Alshabab Schwimmlehrer

Hanan Saeed Abdo Elias (20) aus dem Irak und Fahed Shikh Alshabab (22) aus Syrien überlebten 2015 die Flucht im Boot übers Meer. Die Todesangst, die sie erfuhren, soll niemand auf der Welt erleben – dies ist der Wunsch der beiden, die auf nichts sehnlicher hoffen als auf den Frieden in ihren Heimatländern. Und kein Mensch auf der Welt sollte ertrinken müssen, egal, wo man auf der Welt lebe, dies ist ein weiterer sehnlicher Wunsch, den die beiden haben.

Hanan Saeed Abdo Elias (links) und Fahed Shikh Alshabab (rechts) im Freibad Fallersleben. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Hanan und Fahed wurden bei der Wolfsburger Flüchtlingshilfe Schwimmlehrer und haben bereits vielen Nichtschwimmern, Flüchtlingen aus einer Vielzahl von Ländern und auch Wolfsburgern schwimmen beigebracht. Fahed war in Syrien zwar Leistungsschwimmer, das, so sagt er, hätte aber auf dem weiten Meer niemals geholfen. Und niemals hätte er Familienmitglieder im Stich gelassen.

Lesen Sie außerdem:

Hanan musste zunächst ihre Todesangst vor dem Wasser überwinden und selbst schwimmen lernen. Mit Geduld und Einfühlungsvermögen gelang dies dem früheren Sportlehrer Günter Schütte, der die Schwimmkurse für Flüchtlinge ins Leben gerufen hatte. Bald wurde aus Hanan selbst eine Schwimmlehrerin. Demnächst beginnt die junge Jesidin eine Ausbildung zur Krankenschwester. Fahed studiert an der TU Braunschweig Luft- und Raumfahrttechnik. Ihre eigene Geschichte wird sich weiter durch ihr Leben ziehen wie ein roter Faden. Anderen Menschen helfen, Flüchtlingen helfen, dass sie im Wortsinn Boden unter den Füßen bekommen – das möchten die beiden. Als Schwimmlehrer.

Das ausführliche Porträt über Hanan Saeed Abdo Elias und Fahed Shikh Alshabab lesen Sie hier.

Die Müllpiratin kämpft gegen Müllblindheit und für mehr Umweltbewusstsein

Sabrina Wenzelis (51) kämpft als ehrenamtliche Müllpiratin gegen Müllblindheit und hofft auf mehr Umweltbewusstsein bei ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die Fallersleberin hat sich seit gut zwei Jahren dem Müllsammeln in ihrer Freizeit verschrieben. Egal, ob Schokoriegel-Verpackungen, Süßigkeiten-Fläschchen oder Zigarettenkippen, Wenzelis sagt der Umweltverschmutzung den Kampf an. „Du findest alles – von Kuscheltieren, Kondomen, Gurken und Glasflaschen bis hin zu Arbeitskleidung“, berichtet Wenzelis und beklagt: „Es gibt zu wenig Mülleimer.“

Zum ehrenamtlichen Müllsammeln gekommen ist die Müllpiratin – so nennt sie sich und hat auch T-Shirts damit bedrucken lassen – im ersten Corona-Lockdown im April 2020. „Damals habe ich angefangen, mit einer Nachbarin in der Feldmark westlich der Ehmer Straße spazieren zu gehen.“ An einer Bank habe allerlei h herumgelegen. „Ich bin dann am nächsten Tag mit dem Fahrrad hin und habe den eingesammelt. Das war der Beginn meines Tuns.“

Kandidaten-Porträt Müllpiratin Sabrina Wenzelis aus Fallersleben, inspiziert vermüllten Schlosspark im Bereich Schlossteich. Foto: Helge Landmann / regios24

Seitdem ist die Fallersleberin regelmäßig unterwegs, um gegen die Müllblindheit anzukämpfen und die Hinterlassenschaften anderer Leute einzusammeln. Nicht nur in der Fallersleber Altstadt, sondern beispielsweise auch im Gewerbegebiet Westerlinge und in der Wolfsburger Innenstadt. Auch den Oberbürgermeister und den Ortsbürgermeister habe sie schon kontaktiert, um für das Problem zu sensibilisieren, erzählt Wenzelis. „Aber es ist schwierig. h von der lokalen Politik – das wäre schön.“ Ihr Ziel: „sich so zu organisieren, dass man sich regelmäßig trifft, um etwas Gutes zu tun.“

Das ausführliche Porträt über Sabrina Wenzelis lesen Sie hier.

Wolfsburger des Jahres

Der Wolfsburger des Jahres ist ein Preis unserer Zeitung, den wir bereits zum 19. Mal für ehrenamtliches oder außergewöhnliches Engagement von Menschen für unsere Stadt, für unsere Gesellschaft verleihen.

Unsere Leserinnen und Leser konnten bis 18. Juli ihre Vorschläge einreichen. Die Redaktion hat daraus eine Vorauswahl von vier Kandidaten getroffen und diese vorgestellt.

Die Online-Abstimmung unter www.wolfsburger-nachrichten.de läuft ab heute bis Sonntag, 4. September.

Bei einer feierlichen Gala wird der Wolfsburger beziehungsweise die Wolfsburgerin des Jahres am Donnerstag, 29. September, im Hotel „Global Inn“ gekürt.

Unterstützt wird der Wolfsburger des Jahres von VW Immobilien und Optiker Ehme de Riese.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de