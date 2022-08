Wolfsburgs Schüler hoffen auf ein normales Schuljahr

Am Donnerstag herrscht wieder Trubel vor dem und im Fallersleber Schulzentrum.

Schulstart in Niedersachsen

Heute enden in Niedersachsen die Schulferien. Nach sechs Wochen der Entspannung sind die Meinungen bei den Schülerinnen und Schülern mit Blick auf den Schulstart zwiegespalten. Auf der einen Seite heißt es wieder: morgens früh aufstehen, Hausaufgaben machen, für Klausuren lernen. Auf der anderen Seite freuen sich viele aber auch auf das Wiedersehen mit den Freunden, wie eine kleine Umfrage ergab.

Alexander Saggau (17) von der Neuen Schule. Foto: privat

Groß war die Freude am 14. Juli zum Ferienstart. „Nach dem Hin und Her des letzten Schuljahres haben wir diesen recht unbeschwerten Sommer einfach gebraucht“, sagt die 17-jährige Lilly Hötte vom Gymnasium Fallersleben. Trotzdem freuen sich jetzt viele wieder auf die Schule. „Durch den Schulalltag gibt es wieder einen roten Faden, irgendwann habe ich die Routine vermisst“, erklärt Alexander Saggau (17) von der Neuen Schule. Tanaka Zveushe (17) vom Vorsfelder Phönixgymnasium ist gespannt auf die anstehenden Aktionen und Projekte seiner Schule: „Es gibt bei uns einen Schulball, ein Schulpraktikum und viele kleine Sachen. Ich habe wirklich Lust auf die Schule.“

Alte Freunde wiedersehen, neue Leute kennenlernen: Darauf freut sich Jamie Haffke. „Es kommen einige neue Mitschüler in meine Klasse, auch aus der Ukraine. Ich freue mich schon, sie kennenzulernen und vielleicht auch neue Freunde zu gewinnen“, meint die 15-Jährige. Sie besucht die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule und kommt in den Abschlussjahrgang. „Jetzt wird es richtig ernst“, stellt die künftige Zehntklässlerin fest.

Qualiphase fürs Abi

Lilly Hötte (17) vom Gymnasium Fallersleben. Foto: privat

Das denken auch diejenigen, die in den 12. Jahrgang, die Qualifikationsphase fürs Abitur, eintreten. Zu ihnen gehört Noel Bock (17). Er sieht dem Abitur positiv entgegen: „Ich freue mich vor allem über die Möglichkeit, Fächer abwählen zu können und mich auf die Fächer zu konzentrieren, auf die ich Lust habe.“ Froh ist Bock, dass er alle Wunschkurse bekommen hat. Das ist nämlich nicht bei allen so.

Lilly Hötte erzählt: „Für mich lief die Kurswahl eher holprig. Ich musste einige Kompromisse machen.“ Alexander Saggau von der Neuen Schule teilt die Aufregung: „Jetzt zählt alles, was man tut, und man hat Angst, sich verwählt zu haben. Oft habe ich abgewogen, ob ich eher das Fach wähle, in dem ich gut bin, oder das Fach, für das ich mich interessiere.“

Sorgen bereitet vielen Schülerinnen und Schüler nach wie vor die Corona-Pandemie. In den vergangenen Schuljahren fiel der Präsenzunterricht immer wieder aus und Maßnahmen wie Masken- und Testpflicht waren an der Tagesordnung. Diese gehören jetzt größtenteils der Vergangenheit an.

Freiwilliges Testangebot

Jamie Haffke (17) von der Leonardo-da-Vinci Schule. Foto: privat

Zum Schulstart soll es nur noch ein fünftägiges freiwilliges Testangebot geben, das die Befragten einhellig begrüßen. „Ich hoffe, dass davon viele Gebrauch machen. Tests sind einfach eine gute Möglichkeit, die Schule sicher zu machen“, betont Lilly Hötte (17). Im Hinblick auf das kommende Schuljahr sind die Schülerinnen und Schüler optimistisch: „Ich hoffe auf ein möglichst coronafreies Schuljahr, ohne erneute Einschränkungen wie in den Vorjahren. Die haben mich schon in meinem Lernfortschritt beeinträchtigt.“, meint Noel Bock. Das kann die 15-jährige Jamie Haffke nur bestätigen: „Das hat meinem Notenschnitt jedenfalls nicht gut getan.“

Tanaka Zveushe vom Phönixgymnasium. Foto: privat

Doch die Erfahrungen sind unterschiedlich. Insbesondere der wochenweise Wechselunterricht mit geteilten Klassen wird im Nachhinein auch positiv bewertet. „In kleineren Klassen hatten die Lehrer mehr Zeit für jeden Einzelnen, und während der Tage zu Hause konnte man selbstständiger lernen als sonst“, erzählt Alexander Saggau von der Neuen Schule.

Mangelhafte Digitalisierung

Auch die zum Teil mangelhafte Digitalisierung wurde häufig kritisiert. Dass immer noch nicht alles rund läuft, ist Bruno Reichardt (13) bei der Vorbereitung auf den Schulstart am Gymnasium Fallersleben wieder vor Augen geführt worden. „Beim Wegräumen der Sachen aus dem 5. und 6. Jahrgang ist so viel Papiermüll entstanden. Würden wir digitaler mit Tablets arbeiten, könnten wir viel Papier einsparen.“

In den Schulen mangele es derzeit nicht nur an der Hardware, auch der Umgang mit den Geräten seitens der Lehrkräfte sei noch von eher unterschiedlicher Qualität. „Junge Lehrer arbeiten schon von sich aus mehr mit den Geräten, aber ältere Lehrer können meist nicht wirklich gut damit umgehen“, meint Reichardt.

Die große Hoffnung aller befragten Schülerinnen und Schüler: Endlich wieder ein „normales“ Schuljahr.

