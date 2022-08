Wolfsburg. Der pensionierte Polizist bekam am Freitag das Telefonat seiner 89-jährigen Nachbarin mit. Gerade rechtzeitig: Wenig später kam der Täter vorbei.

Eine ältere Frau telefoniert mit einem Festnetztelefon. In Wolfsburg ist ein Trickbetrug kurz vor der Geldübergabe gescheitert – dank eines pensionierten Polizisten, der rechtzeitig auf seine aufgebrachte Nachbarin aufmerksam wurde. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Wolfsburg: Ex-Polizist schlägt Trickbetrüger in die Flucht

Ein pensionierter Polizeibeamter aus Wolfsburg hat am Freitagmittag einen Trickbetrüger in die Flucht geschlagen und damit einer 89 Jahre alten Frau ihr Erspartes gesichert.

Gegen 12 Uhr hörte der 62 Jahre alte Ex-Polizist, wie sich seine 89 Jahre alte Nachbarin mit jemandem unterhielt. Dabei ging es um die Tochter der 89-Jährigen, die auf der Intensivstation läge, und um eine Tasche, die übergeben werden sollte. Der 62-Jährige begab sich zu seiner Nachbarin. Diese stand mit einer Tasche unter dem Arm vor der Haustür, telefonierte und weinte.

Wolfsburg: Pensionierter Polizist lauscht Telefonat – und erkennt Betrug sofort

„Dem Ex-Polizist war, nachdem er Gesprächsfetzen mitbekommen hatte, sofort klar, dass es hier möglicherweise um einen Betrugsversuch ging“, erklärt ein Polizeisprecher. Der Pensionär erklärte seiner Nachbarin, dass es ihrer Tochter gut gehe und diese nicht auf der Intensivstation läge. Währenddessen näherte sich den beiden ein unbekannter junger Mann.

„Der 62-Jährige sprach den Unbekannten an und alarmierte zeitgleich die Polizei. In diesem Moment flüchtete der Unbekannte“, schildert Wolfsburgs Polizei in einer Mitteilung. Anschließend habe die 89-Jährige genauer erzählt, wie der Trickbetrug vonstatten ging: Sie hatte einen Anruf ihrer angeblichen Tochter erhalten, die mit einer schweren Corona-Erkrankung auf der Intensivstation läge und dringend ein Medikament benötigte, welches 40.000 Euro kosten würde. Ein „Herr Koch“ aus dem Klinikum sollte vorbeikommen und das Geld abholen.

Aus Verzweiflung hätte die 89-Jährige all ihr Geld zusammengekratzt und in eine Tasche gepackt. Der Ex-Polizist hatte damit wohl die Übergabe verhindert. Mehr zum Thema: Trickbetrüger- Braunschweigs Polizei durchsucht Wohnungen

Eine weitere Nachbarin kam hinzu und kümmerte sich um die schockierte 89-Jährige. Ferner wurde die richtige Tochter über den Sachverhalt informiert, die umgehend vor Ort erschien.

Schockanruf in Wolfsburg: So wird der Geldabholer beschrieben

„Der angebliche Herr Koch war 1,70 Meter groß, schlank, hatte ein schmales Gesicht und kurze Haare – und war mit einem hellen T-Shirt und einem Cappy bekleidet“, berichtet Wolfsburgs Polizei. Die Ermittler vermuten, dass der Unbekannte in Richtung der Straßen Thüringer Weg, Sachsenring oder Vogtlandweg verschwunden ist. „Möglicherweise ist er hier Bewohnern, Passanten oder Autofahrern aufgefallen.“

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 46460 zu melden.

