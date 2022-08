In dem kleinen südamerikanischen Café von Rocio de la Selva Benitez Cabrera gibt es auch Kunst an den Wänden, Bücher auf Spanisch und Lebensmittel aus Lateinamerika.

Gastronomie in Wolfsburg In Vorsfelde gibt’s Kulinarisches aus Südamerika

Ein Besuch im Bistro Rohayhu Mateeland ist ein bisschen wie Urlaub – das zumindest sagen die Gäste von Rocio de la Selva Benitez Cabrera. Als wir an diesem sonnigen Tag in Vorsfelde sind, klingt spanisch anmutende Gitarrenmusik aus der weit offen stehenden Tür hinaus bis auf den gepflasterten Fußweg und die Lange Straße 52.

Traditionelles Gebäck aus Paraguay

Im Schatten unter der Linde bietet Rocio de la Selva Benitez Cabrera vor ihrem Bistro Rohayhu Mateeland an der Langen Straße rund 20 Sitzplätzen im Freien an. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Auf den 20 Sitzplätzen im Freien liegen schon einladend weiche Polsterkissen, gerade erst wurden die Tische abgewischt. Drinnen duftet es herrlich nach frischem Backwerk. Rocio Benitez zieht gerade ein Blech mit Empanadas, das sind gefüllte Teigtaschen (eine typische südamerikanische Spezialität) und Chipa, ein traditionelles Gebäck aus Paraguay, das aus Maniokstärke, Maismehl, sehr viel geriebenem Käse, Milch, Eiern, Anis und Salz zubereitet wird, aus dem Ofen.

Beliebtes Erfrischungsgetränk aus Brasilien

Seit Juni 2021 betreibt die 38-Jährige das kleine südamerikanisch-portugiesische Café: Auf den

35 Quadratmetern stehen gerade einmal acht Stühle – die in den Farben Blau, Türkis und Hellgrün im Shabby-Chic-Style gestrichen wurden. An den Wänden farbenfrohe Bilder der Künstlerin Simone Moses aus Uruguay. In den Regalen Bücher – an die 600 Stück, vor allem auf Spanisch und Portugiesisch – und gegenüber der Theke noch einmal Regale, dieses Mal prall gefüllt mit Lebensmitteln wie Batata Frita, Beuteln mit Tapioka-Stärke, Mate-Tee-Pulver und Guaraná, ein beliebtes Erfrischungsgetränk aus Brasilien. Dazwischen wirbelt Rocio Benitez hin und her. Küsschen links, Küsschen rechts zur Begrüßung. „Hola, Que Tal?“ „Hallo, wie geht es dir?“ Die Nachbarin kommt und will zwei Empanadas – einmal gefüllt mit Hackfleisch, das andere mit Schinken und Käse – mitnehmen.

„Ich möchte den Wolfsburgern die Kultur von ganz Südamerika näherbringen“

Rocio Benitez wurde in Paraguay geboren, lebte zehn Jahre lang in Brasilien – wo sie ihren Ehemann traf. Da dieser für eine Firma tätig ist, die für Volkswagen arbeitet, kam das Paar von achteinhalb Jahren nach Wolfsburg, die kleine Tochter ist heute vier Jahre alt. Warum sie ausgerechnet in Corona-Zeiten ein Café eröffnet hat? „Ich möchte den Wolfsburgern meine Kultur, die Kultur von ganz Südamerika näherbringen“, lächelt sie.

Eine der bedeutendsten Zeremonien in Rocio Benitez’ Heimat ist das Mate-Tee-Trinken, diese findet nur in der Gruppe statt. „Wir setzen uns schon vor dem Frühstück zusammen, um den ersten Mate-Tee zu trinken. Dabei müssen die Kinder und die Heranwachsenden die Älteren bedienen, ihnen Respekt zollen. Der Fernseher ist ausgeschaltet, es kommt nichts Negatives herein, alle sprechen über das, was sie erlebt und am Tag vor sich haben“, erzählt die Südamerikanerin.

Rocio Benitez verrät ihre Rezepte und teilt gerne ihr Wissen

Dabei beruht das Ritual auf festen Regeln, die jahrelang von Generation zu Generation überliefert werden. Oberstes Gebot: Alle trinken aus einer Tasse. Diese wird immer wieder erneut aufgefüllt und weitergegeben. Jeder Gast kann dabei selbst entscheiden, wie schnell er seinen Mate trinkt. Allerdings sollte aus Rücksicht auf die anderen nicht allzu langsam an dem Bombilla, das ist ein Trinkrohr aus Metall, an dessen unterem Ende ein Sieb angebracht ist, gesaugt werden.

Wer noch mehr wissen möchte, ist jederzeit willkommen, Rocio Benitez verrät ihre Rezepte und teilt gerne ihr Wissen. Nur Montag und Dienstag nicht, da bereitet sie die Kabeljaukroketten, den Feijoada, den Schwarze-Bohnen-Eintopf – ein brasilianisches Nationalgericht – und den Teig für die Empanadas, der über Nacht ruhen muss, vor. Und es wird gebacken: Eine sehr leckere, reichhaltige Torte aus Alfajores, das sind Doppel-Kekse mit Rum und Milch-Karamell-Füllung.

Öffnungszeiten:

Bistro Rohayhu Mateeland, Lange Straße 52, 38448 Wolfsburg-Vorsfelde, Handynummer 0176/84820018.



Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 19.30 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag.



Alle Speisen zum Vor-Ort-Verzehr oder zum Mitnehmen. Infos im Netz unter: https://rohayhu-mateeland.metro.bar/?lang=de oder https://www.facebook.com/rohayhu.mateeland/.

