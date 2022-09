Motorradfahrer (20) starb nach Überholmanöver in Wolfsburg

Tödlicher Verkehrsunfall am späten Samstagabend: Auf der Breslauer Straße fuhr ein Motorradfahrer frontal gegen ein wendendes Auto. Per Rettungswagen kam der junge Biker aus Wolfsburg ins Klinikum, wo er laut Polizei zwei Stunden später starb.

Die schwere Kollision passierte nach Angaben der Wolfsburger Polizei am Samstag um 22.43 Uhr. Nach ersten Ermittlungen waren zwei Autos die Breslauer Straße in Richtung Grauhorststraße unterwegs. In Höhe einer Fußgängerampel fuhr ein Audi-Fahrer rückwärts von einem Parkplatz. Er wollte er sein Fahrzeug dann wenden, um in Richtung Laagbergstraße weiterzufahren. Die beiden PKW-Fahrer verlangsamten daraufhin ihre Fahrt, um dem Ausparker das Wendemanöver zu ermöglichen.

Kradfahrer bemerkte wendendes Auto laut Polizei zu spät

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, hieß es seitens der Polizei am Sonntagmittag, überholte der Motorradfahrer zu diesem Zeitpunkt die vor ihm fahrenden Pkw. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und bemerkte den wendenden Wagen zu spät. Obwohl der junge Kradfahrer laut Polizei sofort bremste, konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr frontal in den zu diesem Zeitpunkt quer auf der Straße stehenden Audi.

Der Wolfsburger stürzte und verletzte sich schwer. Nahezu zeitgleich traf eine Streifenbesatzung am Unfallort ein, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begann.

Wolfsburger erlag im Klinikum seinen schweren Verletzungen

Ein Rettungswagen transportierte den Motorradfahrer ins nahe Klinikum, wo er laut Polizei zwei Stunden später seinen schweren Verletzungen erlag. Der Audi-Fahrer (30) musste aufgrund eines Schocks ebenfalls ins Klinikum gebracht werden.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wurden abgeschleppt. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Breslauer Straße zwischen der Grauhorststraße und dem Brandenburger Platz für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat einen Gutachter angefordert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 4646-0 zu melden.

