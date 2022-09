Restaurant „Oberdeck“ öffnet im Wolfsburger Kunstmuseum

Wolfsburg. Im Kunstmuseum Wolfsburg öffnet wieder eine Gastronomie. Gehoben, aber mit Lounge-Charakter – so das Ziel. Was alles auf die Teller kommt.

Seit mehr als einem Jahr war Daniel Köhler auf der Suche nach einem geeigneten Ort für ein Restaurant, das gehobene Gastronomie mit Lounge-Charakter verbindet. Jetzt ist der 27-Jährige fündig geworden: Der Gifhorner hat das ehemalige „Awilon“ im Kunstmuseum, das seit Anfang Juni geschlossen war, übernommen und „Oberdeck“ getauft.

„Die 180-Grad-Verglasung, der Blick auf den Klieversberg und auf die Fußgängerzone, dazu ein exklusiver Zugang durch den hauseigenen Fahrstuhl – hier ist einfach alles perfekt“, schwärmt Daniel Köhler. „Jetzt können wir endlich wieder unsere Gäste mit einem gastronomischen Angebot verwöhnen“, freuen sich auch Otmar Böhmer, Geschäftsführer des Kunstmuseums, sowie Hausherr und Direktor Dr. Andreas Beitin.

112 Sitzplätze bietet das „Oberdeck“

Einen Teil der Möblierung hat der neue Restaurant-Chef – der übrigens zusammen mit Vater Ernst Köhler den Kolumbianischen Pavillon am Allersee betreibt – übernommen, weitere 16 Sessel und acht Sofas wurden extra fürs „Oberdeck“ maßangefertigt. Insgesamt stehen auf der gut 200 Quadratmeter großen Location 72 Sitzplätze und auf der Terrasse noch einmal weitere 40 zur Verfügung.

Über dem innen gelegenen Treppenaufgang schweben 50 Pendelleuchten aus Rauchglas, in deren Inneren eine orangefarbene Helix-Matrix leuchtet. Die Lampen wurden an einem Schienensystem versetzt aufgehangen. Daniel Köhler: „Bei Dunkelheit gleichen die Leuchten einem Sternenmeer.“

Mediterrane Küche

Die Wände haben einen frischen Anstrich erhalten. Was noch fehlt, ist ein vier Meter breites und 2,60

Sous-vide gegarte Jakobsmuscheln mit dreierlei vom Blumenkohl an Zitronen-Weißwein-Schaum. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Meter hohes Foto des Fotoreporters Robert Lebeck, das die Porschestraße in den 50er Jahren zeigt.

Auf der Karte von Restaurant-Leiter René Kollenkirchen (31), der zuvor im „Tresor“ am Bankplatz in Braunschweig und im Restaurant des Hotels „An der Wasserburg“ in Neuhaus gekocht hat, wird vor allem frische, leichte, mediterrane Küche stehen – wie Wolfsbarsch mit Trüffel-Kartoffelpüree und Ratatouille oder geschmorte Rinderbäckchen mit Pastinake und Karotten. Mit Show-Effekt direkt am Tisch wird die Pasta durch den Parmesanleib gezogen. Es gibt auch vegetarische und sogar vegane Gerichte.

Abends gibt’s Tapas

Das „Oberdeck“ öffnet erstmalig am Freitag, 16. September, und hat dann zunächst immer Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 24 Uhr sowie Freitag und Samstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Nach 22 Uhr wird das À-la-Carte-Geschäft eingestellt, es gibt dann noch Tapas und Cocktails. Am Wochenende sollen DJs auflegen und für Rooftop-Club-Atmosphäre sorgen.

Weiterhin bestehen bleibt das bereits seit dem Sommer von Gastronom Daniel Köhler im Kunstmuseum betriebene Café „Kunstpause“, das im Erdgeschoss 42 Sitzplätze drinnen und weitere 30 draußen bietet. Dessen Öffnungszeiten gleichen dem des Museums: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Hier werden vor allem Kaffee-Spezialitäten sowie selbst gebackener Kuchen offeriert. Neu ist ab Dienstag, 13. September, das Mittagsangebot: Von Dienstag bis Samstag werden von 11.30 bis 14 Uhr drei verschiedene Gerichte zwischen 9,50 und maximal 13 Euro angeboten. Die Karte wechselt wöchentlich.

In Zusammenarbeit mit Event-Managerin Michaela Hasenpusch sollen weitere Formate wie beispielsweise „Eat & Cocktail“ sowie Angebote für Weihnachtsfeiern entwickelt werden. In Kürze gehen die Homepages www.oberdeck-wolfsburg.de und www.cafe-kunstpause.de online.

