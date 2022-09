Wolfsburg. Der Wolfsburger Fotograf Klaus Römer zeigt seine Schau „Mixture“ in der Volkshochschule. Oft ist ein zweiter Blick bei seinen Werken nötig.

Klaus Römer eröffnete seine Ausstellung „Mixture" in der Volkshochschule. Bis Januar 2023 können Interessierte die Ausstellung besuchen.

Fotografie Wolfsburger Fotograf Römer stellt in der VHS aus

Unter dem Titel „Mixture“ stellt der bekannte Wolfsburger Fotograf Klaus Römer ausgewählte Werke in der Volkshochschule, Porschestraße 72, aus.

„Es wird wachsend schwieriger, sich für ein Thema zu entscheiden“, meint Klaus Römer, der bereits zum dritten Mal mit einer Ausstellung an der VHS zu Gast ist, augenzwinkernd. „Was mich anspricht, muss ich dann einfach festhalten – andererseits macht es auch Spaß, unerwartete Aspekte aus einem Motiv heraus zu kitzeln.“ Gut gelaunt führte der Fotograf selbst seine Gäste durch die Ausstellung.

Die Ausstellung läuft bis Januar

„Inzwischen habe ich so viele Fragestellungen, die mich beim Fotografieren interessieren. Von Wand zu Wand wird ein etwas anderes Thema deutlich“, erklärt Römer. Dabei müsse man oft ein zweites Mal hinschauen, um den Gegenstand in der ausgewählten Perspektive zu erkennen. Römers Schnappschüsse würden durchaus mit Ironie, aber auch mit Respekt vor dem Motiv sprechen. Ob „Gierige Wölfe in der Fußgängerzone“ oder „Stripes III“, immer lade das Vordergründige zur Neubetrachtung ein.

Die Ausstellung „Mixture“ ist noch bis Januar in der VHS zu den Öffnungszeiten zu sehen.

