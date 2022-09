ICE prallt gegen Gegenstände: Streckensperrung hinter Wolfsburg

Wegen eines Unfalls war am Montagmorgen die Zugstrecke hinter Wolfsburg gesperrt (Symbolfoto).

Ein ICE ist auf seiner Fahrt von Berlin in Fahrtrichtung Bonn am Montagmorgen gegen Gegenstände geprallt, die auf dem Gleis lagen. Um welche Gegenstände es handelte, konnten Bundespolizei und Deutsche Bahn nicht sagen. Nach Angaben der Deutsche Bahn ereignete sich das Unglück im Kreis Stendal um kurz vor sieben Uhr. Betroffen war der ICE 1158, der normalerweise zwischen Berlin-Spandau und Köln-Hauptbahnhof ohne Pause unterwegs ist. Nun musste der Zug für etwa 80 Minuten in Sachsen-Anhalt halten.

Die Passagiere im Schnellzug blieben unverletzt. Die Strecke musste für etwa 20 Minuten vollgesperrt werden. Aktuell kommt es immer noch zu kleineren Verzögerungen im Betriebsablauf, vor allem bei den Schnellzug-Verbindungen zwischen Wolfsburg und Berlin.

