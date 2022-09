In Wolfsburg lernen schon Zweitklässler Programmieren

Wolfsburg. 2023 soll Informatik Pflichtfach in der Sekundarstufe I werden. Die Leonardo-da-Vinci-Schule in Wolfsburg ist da weiter – auf eigene Faust.

Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird Informatik Pflichtfach für alle Zehntklässler in Niedersachsen. Ein Jahr später soll es schon in der neunten Klasse losgehen mit Lerninhalten rund um Daten, Algorithmen und Co. Die Leonardo-da-Vinci-Grundschule in Wolfsburg ist da schon um einiges weiter. Seit 2017 lernen im Stadtteil Teichbreite schon die Zweitklässler Programmieren.

Für die Klasse 3a hat Lina Himmelberg an diesem Mittwoch eine Überraschung mitgebracht. Vor einer Woche hat die Lehrerin den Ozobot eingeführt. Der kugelige Roboter hat in etwa die Größe eines Tischtennisballs, ist auf Rollen unterwegs und mit Sensoren ausgestattet, die Farben erkennen. Dieses Mal hat Himmelberg die obere Hälfte des Ozobots mit roter Farbe bemalt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Manche Kinder erkennen in ihm sofort einen Pokeball. „Oh, Pokémon!“, ruft ein Schüler. Und Himmelberg bestätigt: „Richtig, dieser Ozobot kann Pokémon sehen.“

An Leonardo-da-Vinci-Grundschule programmieren schon Zweitklässler

Die Fantasiewesen kleben auf Arbeitsblättern, die Himmelberg jetzt an den Tischen verteilt. Sieben Sticker sind auf jedem Arbeitsblatt verteilt. Die Aufgabe für die Kinder: Der Mini-Roboter soll sie alle abfahren und rot aufleuchten, wenn er darüber läuft. Wie das funktioniert, müssen die Kinder selbst herausfinden.

Es geht also ans Programmieren. Nicht etwa im oder am Ozobot. Der Code wird auf die Arbeitsblätter aufgemalt.

Mini-Roboter Ozobot geht im Klassenzimmer auf Pokémon-Jagd

Schon bald sind die Kinder an allen Tischen damit beschäftigt, die Figuren auf dem Papier mit mehr oder weniger kräftigen Linien zu verbinden. Die erkennt der kleine Roboter und bewegt sich darauf fort. Nur mit dem Aufleuchten will es nicht gleich klappen. Das ändert sich erst, als sich die ersten Kinder dazu durchringen können, die schönen Pokémon-Sticker mit roten Stiften zu übermalen.

Denn der Mini-Roboter kann nicht die Pokémon erkennen, wohl aber die rote Farbe. Und wenn er über etwas Rotes fährt, leuchtet er rot auf.

Grundschüler programmieren mit Scratch, Ozobots und Calliope

Yusuf und Tom, beide 8, optimieren die Route mit schwarzem Stift, damit ihr Ozobot sie gut erkennt. Der Mini-Roboter ist mit Farbsensoren ausgestattet. Foto: Helge Landmann / regios24

Yusuf und Tom, beide acht Jahre alt, triumphieren, als das nach einigen Fehlversuchen funktioniert. „Das haben ich und Tom, mein guter Partner, geschafft“, jubelt Yusuf und legt den Arm um Tom. Wenn sich der Ozobot nur nicht dauernd auf dem Gewirr aus bunten Linien verfahren würde, die sie aufgemalt haben. Lina Himmelberg fordert sie auf, noch einmal darüber nachzudenken, wie der Roboter mehr Klarheit gewinnen könnte. Wenig später sind alle Wege breit und schwarz, und der Ozobot findet seine Route.

In der zweiten Klasse haben Yusuf, Tom und die anderen Kinder schon an Tablets die grafische ProgrammierspracheScratch kennengelernt. In der dritten Klasse werden sie nicht nur mit den Ozobots arbeiten, sondern auch mit Lego Wedo. Und in der vierten wird Calliope eingeführt, eine Programmierplatine, für die es erstmals an den Computer geht. Das „Leo forscht“-Programm ist fester Bestandteil des Unterrichts: Die Kinder befassen sich entweder eine Stunde pro Woche oder alle 14 Tage zwei Stunden mit dem Programmieren.

An der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule geht es mit Informatikunterricht weiter

Die ersten Schüler, die das Pilotprojekt an der Leonardo-da-Vinci-Grundschule durchlaufen haben, sind längst an der Gesamtschule. Auch dort arbeiten sie mit Calliope, bevor es mit großen Robotern und Informatikunterricht weitergeht. „Der ist sehr beliebt“, erzählt Himmelberg. „Mit den Robotern spricht man auch die Mädchen an.“

Das Projekt stemmt die Leonardo-da-Vinci-Grundschule ohne Unterstützung des Landes Niedersachsen. „Leo forscht“ wurde in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg und Partnern wie Volkswagen aus der Taufe gehoben. Eine Stiftung stellte Geld für die Tablets und Ozobots zur Verfügung. „Die sind sehr teuer“, sagt Schulleiterin Bianca Manusch. Jahr für Jahr hat sie weiteres Material dazugekauft, Ersatz beschafft sie aus dem Schulbudget.

Fünf Wolfsburger Schulen erhalten Geld aus dem Digitalpakt Schule

Manusch und Himmelberg fänden es sehr sinnvoll, wenn an allen niedersächsischen Grundschulen Programmierunterricht angeboten würde. Angesichts des Lehrermangels hat die Schulleiterin allerdings Zweifel daran, dass das in naher Zukunft klappt. Lehrermangel ist auch der Grund dafür, dass das Programm inzwischen ohne Unterstützung der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule läuft. Ursprünglich hatte eine Siebtklässler-AG die Zweit- und Drittklässler gecoacht.

In der nächsten Förderrunde des Landes erhalten allerdings fünf Wolfsburger Schulen Mittel aus dem „Digitalpakt Schule“ für Lernmaterialien wie Smartboards oder Laptops sowie schnelle und verlässliche Internetverbindungen. Die Berufsbildenden Schulen 2, das Ratsgymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium und das Gymnasium Fallersleben sowie die Grundschule in Sülfeld werden mit insgesamt rund 35.000 Euro bedacht.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de