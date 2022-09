Zwei Kreative zeigen Wolfsburg von oben

Der Allersee und Alt-Wolfsburg, das Schloss und der Steimker Berg, Neuhaus und der Neue Teich: Julian Misiek und Christopher Schielke waren in den Sommermonaten in der ganzen Stadt unterwegs, um die 40 Stadt- und Ortsteile und Wolfsburger Sehenswürdigkeiten aus der Luft einzufangen.

„Wolfsburg von oben“ heißt das Projekt. Die Luftbilder, die mit der Drohne und aus dem Segelflugzeug heraus aufgenommen wurden, verkaufen die beiden Mittdreißiger jetzt in ihrem gleichnamigen Online-Shop.

Die Wasserburg Neuhaus in ihrer ganzen Pracht. Die meisten Neuhäuser müssten außerdem ihr Haus entdecken können. Foto: Julian Misiek/ Christopher Schielke / wolfsburg-von-oben.de

Misiek ist Foto- und Videograf. Er produziere seit Jahren Bilder und Bewegtbilder mit Drohnen und aus dem Segelflieger heraus, berichtet er. „Da ist uns immer wieder aufgefallen, wie grün Wolfsburg eigentlich ist.“

Wolfsburg von oben: Zwei Kreative bieten Luftbilder an

Daran teilhaben konnten die Wolfsburger zunächst auf dem Instagram-Kanal wolfsburg.von.oben. Das erste Luftbild zeigte die Designer Outlets und die Stadtmitte in goldenem Herbstlicht. Es folgten winterliche Aufnahmen vom Schloss Wolfsburg und vom Allersee, dann Bilder vom Schützenfest, Schillerteich oder dem Mittellandkanal. „Die Leute fanden es auch spannend, Wolfsburg aus einer anderen Perspektive zu sehen“, erinnert sich Misiek. Knapp drei Jahre später hat der Kanal 1380 Follower.

Als Misiek und Schielke, der Websites baut und Grafiken setzt, zu Beginn des Jahres eine kleine Agentur gründeten, entstand die Idee, im Jubiläumsjahr der Eingemeindungen alle Stadtteile aus der Luft aufzunehmen und die Bilder zum Verkauf anzubieten. In der warmen Jahreszeit ging es an die Umsetzung. „Wir wollten, dass alles schön grün ist“, erzählt Misiek. Und das Wetter musste ja auch mitspielen.

Misiek und Schielke haben fast alle Stadtteile fotografiert

Grün ohne Ende: Die Bewohner des Rabenbergs haben den Wald vor der Tür. Foto: Julian Misiek/ Christopher Schielke / wolfsburg-von-oben.de

Genutzt haben die beiden 34-Jährigen für das Projekt nach eigenen Angaben jede freie Stunde. „Es waren schon einige zig Male, dass wir draußen waren mit dem Segelflieger und Quadrocotper“, so Misiek. Dabei konnte der gebürtige Wolfsburger auch noch einiges Neue und Schöne entdecken: In manchen Dörfern war er noch nie gewesen. Schielke wiederum staunte über die geschwungenen Gebäudeformen am Hageberg-West und darüber, dass die Siedlung Steimker Berg auf den Luftbildern vor lauter Bäumen kaum zu sehen ist.

Entstanden sind bei der Fototour gestochen scharfe Bilder. Eine Aufnahme vom Schloss zum Beispiel zeigt nicht nur die Schlossstraße und das Schloss, sondern auch die Berliner Brücke, den Allersee und das Kraftwerk, das Schillerteichcenter und natürlich sehr viel Grün. Bis hin zum Elm.

Es gibt schon Ideen für weitere Luftaufnahmen von Wolfsburg

Julian Misiek und Christopher Schielke zeigen Schloss Wolfsburg und Wolfsburger Stadtteile in gestochen scharfer Qualität. Die Luftbilder verkaufen sie in ihrem neuen Onlineshop. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Zurzeit haben Julian Misiek und Christopher Schielke 35 Bilder in ihrem Shop. Einige Stadtteile müssen sie noch abklappern, Detmerode und Westhagen etwa. Die anderen Dateien können – in Anspielung auf das Eingemeindungsjahr – zu einem Preis von 19,72 Euro erworben werden. Auf Anfrage sind auch Drucke auf Leinwand möglich. „Wir müssen mal schauen, wie das Feedback ist“, sagt Schielke.

Die zwei Kreativen haben schon neue Ideen. Vielleicht wollen sie einzelne Stadtteile noch aus einer anderen Perspektive zeigen, weitere Sehenswürdigkeiten ablichten. Vielleicht auch die gleichen Aufnahmen noch einmal in anderen Jahreszeiten anfertigen, so dass irgendwann Frühjahr-Sommer-Herbst-und-Winter-Collagen möglich sind. „Wir wollen mal schauen, wie es ankommt und wo es hinführt“, sagt Julian Misiek.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de