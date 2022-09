Tag der offenen Tür bei den Wolfsburger Feuerwehren

Der Feuerwehrverband Wolfsburg wird 50. Dieses runde Jubiläum wurde am Freitag mit einem Festakt im Scharoun-Theater gefeiert, zu dem Gäste aus den Ortsfeuerwehren, aus Rat und Verwaltung sowie den Partnerfeuerwehren aus Luton, Bielsko-Biała und Halberstadt geladen waren.

Wolfsburger Feuerwehrverband feiert 50-jähriges Bestehen

Die Öffentlichkeit feiert beim Tag der Feuerwehr am heutigen Samstag, 17. September, mit und kann die Feuerwehren in Aktion erleben, wie die Stadt mitteilt. Auf dem Hollerplatz fahren die Berufsfeuerwehr, die Werkfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte ab 11 Uhr ein paar Höhepunkte auf. Zu sehen gibt es unter anderem die modernsten Fahrzeuge für den Brand- und Katastrophenschutzeinsatz. Außerdem demonstrieren die Kameraden und Kameradinnen unter realen Bedingungen Rettungseinsätze – inklusive Schutzbekleidung, Atemschutz und die Rettung Eingeschlossener.

Die Ortsfeuerwehren präsentieren sich beim Tag der offenen Tür

Zudem ist ein Rüstwagen mit Kran aufgebaut, an dem Besucher und Besucherinnen Kisten in luftiger Höhe stapeln können. Die Mehrzahl der Ortsfeuerwehren präsentiert sich und seine Fahrzeuge am jeweiligem Standort und gestaltet ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie. Die Standorte sind unter https://www.feuerwehr-wolfsburg.de/feuerwehren zu finden.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann dankt den Feuerwehrleuten

Der Feuerwehrverband Wolfsburg wurde nach der Gemeindegebietsreform 1972 gegründet, als das Wolfsburger Stadtgebiet in seinen heutigen Umrissen entstand. Mehr als 1100 Mitglieder sind heute dort nach Angaben der Stadt vertreten. Der Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg, Dennis Weilmann, würdigt die Arbeit des Dachverbands, dem die 20 Freiwilligen Feuerwehren, die Berufsfeuerwehr und die Werkfeuerwehr angehören: „Ich gratuliere ganz herzlich zum 50-jährigen Bestehen. Die Einsatzbereitschaft und das Engagement der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und der Werkfeuerwehr haben meinen höchsten Respekt. Sie leisten einen unbezahlbaren Beitrag für unser gesellschaftliches Miteinander. Dafür möchte ich Danke sagen!“

Jörg Deuter, Vorsitzender des Feuerwehrverbandes Wolfsburg, dankt allen, die sich in der Vergangenheit für das Miteinander der Feuerwehren in Wolfsburg eingesetzt haben. „Es geht nur gemeinsam: Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und Werkfeuerwehr sorgen Hand in Hand für den Brandschutz und die Hilfeleistung in Wolfsburg.“

red

