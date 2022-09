Grüne öffnen Wahlkreisbüro in der Wolfsburger Poststraße

Rechtzeitig vor der Landtagswahl am 9. Oktober haben der Bundestagsabgeordnete Frank Bsirske und der Grüne-Kreisverband Wolfsburg am Freitag, 16. September, ihr neues Domizil offiziell eröffnet. Das Wahlkreisbüro sowie Veranstaltungsräume der Grünen in Wolfsburg befinden sich jetzt in der Poststraße 41A.

Die Grünen öffnen ein Wahlkreisbüro in der Wolfsburger Poststraße

Nico Kasprzyk, Vorstandssprecher des grünen Kreisverbands Wolfsburg, wird in einer Mitteilung zitiert: „Die Geschäftsstelle ist ein Meilenstein in der Geschichte des Kreisverbands. Unser Kreisverband besteht nun seit einigen Jahrzehnten. Oft haben wir uns in privaten Räumen oder öffentlich nutzbaren Räumen getroffen, um Parteiarbeit zu organisieren. Garagen und Keller wurden genutzt, um Wahlkampfmaterialien zu lagern.“ Im Wahlkreisbüro sollen künftig Versammlungen der Partei und der Grünen Jugend sowie Arbeitskreise stattfinden. Auch Bürgersprechzeiten seien geplant. „Nach der Landtagswahl werden wir mit den Mitgliedern weitere Ideen sammeln, um die Räume mit Leben zu füllen“, sagte Kasprzyk während einer kleinen Eröffnungsfeier.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

In der Poststraße 41A hat der Bundestagsabgeordnete Frank Bsirske sein Wolfsburger Wahlkreisbüro eröffnet. Foto: Helge Landmann / regios24

Frank Bsirske: Großartiger Schritt zur weiteren Verankerung grüner Politik in Wolfsburg

Frank Bsirske, Bundestagsabgeordneter für Wolfsburg und Helmstedt, sagte: „Die Eröffnung des Wahlkreisbüros und der grünen Geschäftsstelle ist ein großartiger Schritt zur weiteren Verankerung grüner Politik in Wolfsburg. Die grüne Bundespolitik lebt von dem engen Austausch mit Mitgliedern, Organisationen und Verbänden vor Ort. Mit dem Wahlkreisbüro in der Poststraße 41 haben wir jetzt einen Begegnungsort der den bereits sehr guten Austausch vor Ort weiter voranbringt.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de