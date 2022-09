Wolfsburg. Vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober haben bereits knapp 11.000 Wahlberechtigte in Wolfsburg Briefwahlunterlagen beantragt.

Landtagswahl Niedersachsen Briefwahl ist in Wolfsburg gefragt – so kommen Sie an Unterlagen

Im Vorfeld zur Landtagswahl, die in Niedersachsen am Sonntag, 9. Oktober, stattfinden wird, nutzen Wolfsburger Wahlberechtigte verstärkt die Möglichkeit der Briefwahl. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die offizielle Briefwahlausgabe hat demnach am 1. September begonnen. Bis zum Dienstag dieser Woche hätten insgesamt 10.824 Wahlberechtigte die Briefwahl für Wolfsburg beantragt. Das seien 12,6 Prozent aller Wahlberechtigten, heißt es in der Mitteilung. Die Benachrichtigungen zur Landtagswahl seien an die Wolfsburger bis zum 18. September verschickt worden. Bei der Landtagswahl 2017 habe es insgesamt 11.679 Briefwähler gegeben. Diese Zahl werde 2022 übertroffen, heißt es weiter.

Der Antrag für die Übersendung der Briefwahlunterlagen ist mit dem Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung möglich, so die Verwaltung der Stadt Wolfsburg. Der Antrag lässt sich auch mit dem Online-Formular im Internet unter https://www.wolfsburg.de/Rathaus/Politik/Landtagswahl-2022 stellen oder persönlich zu den bekannten Öffnungszeiten in der Briefwahlstelle im Rathaus A, Porschestraße 49 in Wolfsburg, beantragt werden. Eine ganz neue Möglichkeit, die Briefwahl zu beantragen, besteht mit dem auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code. Dieses sei eine einfache und schnelle digitale Möglichkeit, die Unterlagen zu bekommen.

Wahlbriefe bis 6. Oktober zurücksenden

Briefwähler, die Briefwahlunterlagen zugesandt bekommen haben, bittet die Stadt, die Wahlbriefe möglichst bis Donnerstag, 6. Oktober, per Post zurückzusenden. In dem Fall sei durch die Post noch ein rechtzeitiger Eingang der Briefwahlunterlagen bis zum Wahlsonntag gewährleistet. Ansonsten bestehe die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen bis zum Wahltag, 18 Uhr, in den Hausbriefkasten am Eingang zu Rathaus A einzuwerfen oder bis 15 Uhr in der Briefwahlstelle im Rathaus A abzugeben.

Anträge bis 7. Oktober möglich

Briefwahlunterlagen können noch bis zum zweiten Tag vor der Wahl, Freitag, 7. Oktober, bis 13 Uhr beantragt werden. Am Samstag, 8. Oktober, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr sowie am Wahlsonntag, 9. Oktober, bis 15 Uhr, werden Wahlscheine und Briefwahlunterlagen nur dann ausgestellt, wenn der Wahlraum bei nachgewiesener plötzlich aufgetretener Erkrankung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. In dem Fall sollten sich die Betroffenen direkt an die Briefwahlausgabe im Rathaus A, Raum 051, wenden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de