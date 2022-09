420 Grundschüler kommen beim Sport-Oskar Wolfsburg in Bewegung

Wolfsburg. Kinder in Bewegung bringen: Das ist Ziel des Sport-Oskars der United Kids Foundations der Volksbank Brawo. 420 Schüler nahmen teil.

Kein Leistungsgedanke, sondern Teamfähigkeit, Spaß und Freude an der Bewegung sind die Ziele des United Kids Foundations Sport-Oskars. Rund 420 Schülerinnen und Schüler aus 21 Wolfsburger Grundschulen waren im VfL-Stadion am Elsterweg zusammengekommen, um nach zwei Jahren Corona bedingtem Ausfall den Sport-Oskar wieder aufleben zu lassen.

Jede der Schülergruppen bekam laut Mitteilung der Volksbank BraWo zwei Paten an die Hand, die die gesamte Veranstaltung mit Rat und Tat zur Seite standen. Die Paten seien Auszubildende der Volksbank BraWo, die für den Sport-Oskar freigestellt worden seien.

„Kindern, vor allem denen, die nicht so regelmäßig in Vereinen oder Sportgruppen trainieren, die Freude an Bewegung zu vermitteln, ist ein zentrales Anliegen des Sport-Oskars und unseres Kindernetzwerks United Kids Foundations. Wie gut das gelingt, sehen wir heute hier ganz eindeutig. Überall strahlende Gesichter und tobende Kinder, die einfach Spaß haben“, wird Claudia Kayser, Botschafterin von United Kids Foundations und Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo, zitiert.

Wanderpokale vergeben

Auch ohne Wettbewerb konnten zwei Schulen am Ende jubeln. Bei der Verlosung des Wanderpokals durch Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Claudia Kayser gewannen die Mühlenbergschule Osloß und die Bunte Grundschule Westhagen, wo er jeweils ein Halbjahr stehen wird.

Wie beim Sport-Oskar üblich, sorgten Sponsoren für die Verpflegung der Kinder während des Sportfestes: die Getränke-Höpfner Voll-Service GmbH und das Nahrungsmittelunternehmen yamo.

Kampf gegen Bewegungsmangel

Der Sport-Oskar wird seit 2010 im Rahmen von United Kids Foundations für Grundschulen in der Region angeboten. Der Kampf gegen Bewegungsmangel zähle zu den vorrangigen Zielen des Kindernetzwerks. Ziel des Sportfestivals sei es, sportlich weniger aktiven oder begabten Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln. Eine Leistungsüberprüfung und Bewertung gebe es nicht. Die Bewegungsübungen seien von allen Kindern problemlos zu bewältigen.

Folgende Schulen nahmen teil: Bunte Grundschule Westhagen und Detmerode, Eichendorffschule, Waldschule Eichelkamp, Friedrich-von-Schiller-Schule, Grundschule am Drömling Vorsfelde, Moorkämpe, Grundschule Ehmen, Ehmen-Mörse, Fallersleben, Jembke, Lehre, Parsau, Schunterwiesen, Heiligendorf, Sülfeld, Waldschule Tülau–Voitze, Wendschott, Mühlenbergschule Osloß, Regenbogenschule Wolfsburg, Grundschule Flechtorf.

