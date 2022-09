Von Radeln bis Schleusen: Touren durch Wolfsburg

Die Stadtführungen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bieten Entdeckungsreisen durch Wolfsburg. Den Auftakt macht im Oktober eine „Archäologische Radtour – 3500 Jahre Wolfsburg“. Termin ist am Sonntag, 2. Oktober. An verschiedenen archäologischen Stätten der Stadt erfahren die Teilnehmer durch einen Fachmann aus der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt, wie sich Spuren erkennen lassen und was sie bedeuten. Die zweieinhalbstündige Tour beginnt um 15 Uhr am VW-Bad. Kosten: 12,50 bis 15 Euro. Anmeldung bis 28. September.

Ein Hundespaziergang im Allerpark ist am Sonntag, 9. Oktober, geplant. Nach dem Spaziergang geht es zur Hundeschule von Anja Krieghoff. Dort gibt es Tipps für den alltäglichen Umgang mit dem Vierbeiner. Das Angebot ist für Hunde ab einem Jahr mit wenig Trainingserfahrung geeignet. Interessierte sollten sich von 10 bis 13 Uhr Zeit nehmen. Treffpunkt ist das Hundeschulgelände, Dieselstraße 46. Erwachsene inklusive eines Hundes zahlen 30 Euro, jede weitere Begleitperson 5 Euro. Die Anmeldefrist endet am 4. Oktober.

Der Rundgang „Die Museumswohnung mit Café Ausklang“ folgt am 16. Oktober. Während der einstündigen Tour gibt es einen Einblick in die Geschichte und den Baustil der 1938 geplanten Höfe in der Goethestraße. Die Museumswohnung wird besichtigt. Danach gibt es Kaffee und Kuchen in Rizzos Café. Beginn ist um 15 Uhr an der Museumswohnung, Schillerstraße 30. Kosten: 12 bis 15 Euro. Anmeldung bis 10. Oktober.

Naturerlebnisse im Stadtwald

„Naturerlebnisse im Wolfsburger Stadtwald“ gibt es am 22. Oktober. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen im Parkhotel. Die zweistündige Führung beginnt um 14 Uhr am VW-Bad: 12,50 bis 15 Euro. Anmeldung bis 14. Oktober.

Zum Abschluss gibt es am 30. Oktober noch die „Schleusenführung Sülfeld“. Während der einstündigen Tour geht es um Geschichte und Funktionsweise des Schleusenhubwerks in Sülfeld, das den Schiffsverkehr nach Wolfsburg brachte. Treff ist um 15 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Schleuse Sülfeld. Kosten: 6,50 bis 8,50 Euro. Anmeldung bis 24. Oktober.

Einen Überblick über das Stadtführungsprogramm der WMG gibt die Broschüre „Hinter den Kulissen – Stadtführungen und Erlebnistouren“. Sie ist in der Tourist-Information im Wolfsburg-Store erhältlich oder auch online unter www.wmg-wolfsburg.de/die-wmg/presse/publikationen abrufbar. Anmeldungen: per E-Mail an tourist@wolfsburg.de oder online unter www.wolfsburg-reisen.de/reiseangebote/stadtfuehrungen

