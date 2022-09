Ausgezeichnet: Das sind die Wolfsburger des Jahres 2022

Unsere Leserinnen und Leser haben entschieden: Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke sind die Wolfsburger des Jahres 2022. Bei einer feierlichen Gala im Hotel Global Inn ist das Ehepaar aus Vorsfelde am Donnerstagabend vor rund 100 geladenen Gästen für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.

Die 56-Jährige und ihr 58-jähriger Mann helfen an allen Ecken und Enden – in Wolfsburg ebenso wie im fernen Uganda. In Ostafrika organisieren die beiden mit Freunden den Bau einer Schule. In der VW-Stadt kümmert sich das Ehepaar unter anderem um Flüchtlinge. Es pflegt eine Geschenke-Box vor der Haustür und unterstützt den Bücherschrank in Vorsfelde.

Von dem vielseitigen Engagement zeigte sich Chefredakteurin Kerstin Loehr beeindruckt: „Das Ehepaar schmiedet keine ,Fünf-Jahres-Pläne’, sondern legt einfach los – im Hier und Jetzt und mit der Freiheit, auch Fehler zu begehen und daraus zu lernen. Eine Einstellung zum Leben, die wir in unserer komplizierten Welt auch öfter mal zulassen sollten.“

Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke berichteten zu Beginn der Gala von ihren Ehrenämtern. Foto: Lars Landmann / regios24

Mehr als 1800 Stimmen sind in diesem Jahr für den Wolfsburger des Jahres zusammengekommen. Leserinnen und Leser unserer Zeitung konnten ihre Vorschläge einreichen und später im Internet über Sieger und Platzierte abstimmen.

Eigentlich soll es bei dem Ehrenamtspreis aber nur Gewinner geben, betonte Markus Kutscher, Redaktionsleiter unserer Zeitung, der den Abend moderierte: „Es geht uns um die oft stillen Helden des Alltags, die unsere schöne Stadt noch ein kleines bisschen besser machen.“

Wolfsburger des Jahres 2022: Schwimmlehrer belegen zweiten Platz

Die ehrenamtlichen Schwimmlehrer Hanan Saeed Abdo Elias (links) und Fahed Skih Alshabab (rechts) wurden auf den zweiten Platz gewählt. Timo Paul würdigte ihre Leistung. Foto: Lars Landmann / regios24

Hanan Saeed Abdo Elias (20) aus dem Irak und Fahed Shikh Alshabab (22) aus Syrien haben unsere Leserinnen und Leser auf den zweiten Platz gewählt. 2015 überlebten sie die Flucht im Boot übers Meer. Bei der Flüchtlingshilfe wurden die beiden später Schwimmlehrer und haben bereits vielen Nichtschwimmern und Flüchtlingen schwimmen beigebracht.

„Die Angst, das eigene Leben und die Familie durch Ertrinken zu verlieren, diese Angst zu überwinden ist etwas, was für mich ganz persönlich unfassbaren Mut zeigt. Dann aber auch noch loszuziehen und selbst Schwimmlehrer zu werden, ist fraglos das Engagement, was es verdient, heute geehrt zu werden“, würdigte Timo Paul von Volkswagen Immobilien das Engagement in seiner Laudatio.

Dritter Platz für Ukraine-Helfer

Dieter Kalm (links) wurde stellvertretend für die Ukraine-Helfer mit dem dritten Preis ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Ehme de Riese. Foto: Lars Landmann / regios24

Stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer für die Flüchtlinge aus der Ukraine hat Dieter Kalm am Donnerstagabend die Auszeichnung für den dritten Platz beim Wolfsburger des Jahres entgegen genommen. Der 67-Jährige ist einer von Hunderten, die sich in Wolfsburg für die Leidtragenden des Ukraine-Krieges engagiert haben.

Mehr als vier Monate lang hatte Kalm die Leitung der DRK-Halle in der Borsigstraße inne. Dort wurden kistenweise Spenden gesammelt, sortiert und abgegeben. Begeistert zeigte sich Laudator und Optiker Ehme de Riese, der den Ehrenamtspreis in diesem Jahr unterstützte, in seiner Würdigung: „Wenn sich über 800 Bürger und Bürgerinnen an der Organisation der Spenden beteiligen, dann sind das ausreichend Gründe, um begeistert zu sein. Begeistert, wie es einem der vielen Wolfsburger besonders gelungen ist, dafür zu sorgen, dass all die wichtigen Hilfen strukturiert und organisiert bei den Menschen ankommen, immer mit Bescheidenheit und voller Zurückhaltung.“

Platz 4 für Müllpiratin aus Fallersleben

Die Viertplatzierte Sabrina Wenzelis (links) mit Laudatorin Julia Popp. Foto: Lars Landmann / regios24

Die ehrenamtliche Müllpiratin Sabrina Wenzelis kämpft in Wolfsburg seit gut zwei Jahren gegen Müllblindheit an. Für ihr Engagement wurde die Fallersleberin mit dem vierten Platz ausgezeichnet. Mit Handschuhen, Greifzange und Eimer bewaffnet befreit die 51-Jährige regelmäßig ihre Umgebung von Unrat.

Julia Popp, stellvertretende Redaktionsleiterin, lobte besonders den Vorbildcharakter ihres ehrenamtlichen Engagements: „Viele Menschen hätten die Muße, das aufzusammeln, was andere achtlos auf den Boden werfen, nicht. Die heutige Auszeichnung soll ein Zeichen des Dankes und der Wertschätzung sein. Sie ist gleichzeitig auch eine Ermutigung für andere Menschen, sich von diesem guten Beispiel anstecken zu lassen.“

Trompeter Jakub Wloszyk begeistert bei Preisverleihung

Die vier Platzierten erhielten Medaillen und Ehrenurkunden. Vorgestellt wurden die Ehrenamtlichen zuvor durch kurze Videofilme und anschließend im Gespräch durch die Redakteurinnen unserer Zeitung.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch Jakub Wloszyk an der Trompete. Der 17-Jährige ist Schüler an der Musikschule Wolfsburg. Begleitet wurde er von seinem Lehrer Géza Gál am E-Piano, ein überregional bekannter Pianist und Trompeter. Ein Get-Together mit Buffet, gestellt von Volkswagen Immobilien, rundete die Preisverleihung ab.

Ehrenamtspreis „Wolfsburger des Jahres“

Der Wolfsburger des Jahres ist ein Preis unserer Zeitung, den wir bereits zum 19. Mal für ehrenamtliches oder außergewöhnliches Engagement von Menschen für unsere Stadt, für unsere Gesellschaft verleihen.

Unsere Leserinnen und Leser konnten ihre Vorschläge einreichen. Die Redaktion hat daraus eine Vorauswahl von vier Kandidaten getroffen und diese vorgestellt. Anschließend gab es eine Online-Abstimmung.

Bei einer feierlichen Gala wurde der Wolfsburger beziehungsweise die Wolfsburgerin des Jahres am Donnerstag, 29. September, im Hotel „Global Inn“ gekürt.

Unterstützt wird der Wolfsburger des Jahres von VW Immobilien und Optiker Ehme de Riese.

