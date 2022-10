Verlosung: 11 Plätze für Einlaufkinder beim VfL-Heimspiel

Wolfsburg. Unsere Zeitung und die Autostadt verlosen elf Plätze für das Bundesliga-Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum. So machen Sie mit

Fußballfans, aufgepasst! Die Wolfsburger Nachrichten verlosen gemeinsam mit der Autostadt in Wolfsburg für das Heimspiel des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum elf Plätze für Einlaufkinder.

Jetzt bewerben für einen Platz als Einlaufkind beim VfL-Heimspiel gegen Bochum

Bis Dienstag, 11. Oktober, können Eltern, deren Kinder zwischen 6 und 9 Jahren alt und nicht größer als 1,45 Meter sind, eine Bewerbung einreichen. Bitte schicken Sie eine E-Mail mit Namen und Alter des Kindes sowie einer Telefonnummer an die Adresse marketingkommunikation@autostadt.de. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden am Donnerstag, 13. Oktober, nach der Verlosung von der Autostadt telefonisch benachrichtigt und erhalten alle weiteren Informationen per E-Mail.

Treffen ist am Samstag, 29. Oktober, um 14 Uhr am Marathontor der VW-Arena vor Wölfis Höhle. Die Einlaufkids streifen sich das eigens entworfene Trikot über, das im Anschluss als Erinnerungsstück behalten werden darf. Während die kleinen Fußballfans Hand in Hand mit ihren Idolen den „heiligen Rasen“ der Volkswagen-Arena betreten, erwartet jeweils eine erwachsene Begleitperson die Gewinnerkinder auf der Tribüne im Stadion.

Wer schon immer mal mit Casteels oder Arnold einlaufen wollte, sollte sich jetzt bewerben!

red/mk

