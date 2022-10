Mit dem Nostalgie-Zug der 80er-Jahre von Wolfsburg an die Ostsee

Wolfsburg. Ein Intercity aus den 80er-Jahren fährt im Dezember für einen Tagesausflug zu zwei Weihnachtsmärkten an die Küste. Morgens geht es in Wolfsburg los.

Mit dem historischen Intercity geht es im Dezember von Wolfsburg an die Ostsee. Zuglok ist die Schnellfahr-Elektrolok der Baureihe 103 der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, die einst in den 70er-Jahren das Intercity-Netz mit diesen Lokomotiven und mit bis zu 200 Stundenkilometer schnellen Zügen aufbaute.

Das wird eine ganz besondere Zugfahrt an die Ostsee: Am Samstag, 10. Dezember, fährt ein Museums-Zug ab Wolfsburg für einen Tagesausflug zu den Weihnachtsmärkten nach Schwerin und Rostock.

Der Wagenpark in der authentischen Farbgebung der 80er-Jahre bestehe aus gemütlichen und komfortablen Wagen der 1. und 2. Klasse und versprühe noch den Charme der Intercity-Züge dieser Epoche, heißt es in der Ankündigung.

Nostalgie-Zugfahrt von Wolfsburg an die Ostsee

„Die Fahrt im nostalgischen Sonderzug, welcher vom DB Museum Koblenz gepflegt und einsatzfähig vorgehalten wird, ist an sich schon die Reise wert“, teilt Sönke Windelschmidt von der Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen mit. Unterwegs sorgt ein Barwagen für das leibliche Wohl der Fahrgäste.

Ziel der Reise sind die Weihnachtsmärkte in Schwerin und in Rostock sowie der direkt an der Ostsee gelegene Stadtteil Warnemünde. Der rund fünf bis sechsstündige Aufenthalt bietet genug Zeit zum Besuch der Märkte. „Zusätzlich kann man an einer Stadtführung, einer Straßenbahnfahrt in Rostock oder an einer Schiffsfahrt ab Warnemünde bis Rostock teilnehmen“, heißt es weiter.

Historische Zugfahrt: Abfahrt in Wolfsburg ist am Morgen

Ab Gifhorn geht’s morgens gegen 9.15 Uhr los, ab Wolfsburg gegen 9.30 Uhr. Die Rückankunft ist abends gegen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr vorgesehen. Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten in der

2. Klasse für Erwachsene 89 Euro, Kinder zahlen 59 Euro. In der 1. Klasse sind die Fahrkarten 20 Euro teurer.

Weitere Informationen und Fahrkartenbestellungen unter (02041) 3484668 oder www.nostalgiezugreisen.de.

