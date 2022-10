Herbstferien im Wolfsburger Phaeno: Kannste knicken?

Im Rahmen seines Herbstferienprogramms bietet das Phaeno seinen Besucherinnen und Besuchern vom 15. bis zum 31. Oktober ein vielfältiges Programm an.

Ein Highlight soll dabei eine große Halloween-Felsenlandschaft im Phaeno-Krater inmitten der Ausstellung sein, die vom Braunschweiger Bühnenbildner Karsten Müller erschaffen wurde. Besucherinnen und Besucher können im Phaeno Geister, Hexen und Fledermäuse falten, damit diese Landschaft stetig wächst und von zahlreichen Faltfiguren bevölkert wird.

Neunmal falten und die Fledermaus ist fertig, sechsmal falten und eine einfache Brücke trägt Spielzeugautos – ­ aus nur einem Blatt Papier könne so viel Fantasievolles, Spannendes und Neuartiges entstehen. „Die Phaeno-Mitarbeitenden üben schon fleißig, Faltfiguren zu falten, damit sie den Gästen mit Rat und Ideen zur Seite stehen können“, erklärt Dominik Essing, Organisator des Projekts.

Was ein Blatt Papier kann

Zusätzlich zu der großen Halloweenlandschaft wird täglich von 13 bis 16 Uhr das offene Labor „Stabil falten mit Papier“ angeboten. In diesem offenen Labor erfahren die Gäste, was man aus nur einem Blatt Papier alles erschaffen kann: Tragfähige Brücken entstehen durch wenige Tricks und Knicke, und so manche spannende Konstruktion wird unter kundiger Anleitung errichtet.

Außerdem werden täglich Experten im Phaeno anwesend sein, die ihre Falttipps an interessierte Gäste in einstündigen Workshops weitergeben. In diesen Workshops werden Experten zeigen, was man aus Papier so alles erschaffen kann und geben dabei ihre Erfahrungen weiter.

Für Kreative gibt es einen Bastelwettbewerb

Wer Lust hat, kann jetzt schon am Bastelwettbewerb „Deine Halloween-Faltlandschaft im Schuhkarton“ teilnehmen. Einsendeschluss ist der 23. Oktober. Alle Faltlandschaften werden dann im Phaeno während des Herbstferienprogramms ausgestellt.

„Falten und Konstruieren mit Papier kann nicht nur die Wohnung verschönern, sondern fördert auch sehr das räumliche Denken“, ist sich Essing sicher.

Rabatt zu Halloween

Zu Halloween am 31. Oktober ist eine Kostümierung als Hexe, Geist oder Vampir nicht nur angesagt, sondern auch von Vorteil: Kinder und Erwachsene erhalten an diesem Tag in Verkleidung 20 Prozent auf den Tageseintritt.

