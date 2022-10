Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2022 funktionierte die Stadt Wolfsburg die Sporthalle der BBS in der Dieselstraße zum Ankunftszentrum um. In den kommenden sechs Monaten werden in Wolfsburg weitere 900 Ukraine-Flüchtlinge erwartet. Die Unterbringung in Turnhallen soll allerdings diesen Winter so gut es geht vermieden werden.