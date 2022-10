Wolfsburg: Audi entwickelt Feinstaubfilter für Elektrofahrzeuge

In einem Pilotprojekt entwickelt Audi gemeinsam mit dem Zulieferunternehmen Mann und Hummel einen Feinstaubfilter für Elektroautos, der Feinstaub aus der Umgebung auffängt. Sowohl während der Fahrt als auch während des Ladevorgangs soll er bereits in einer ersten Pilotphase dazu beitragen, die Luftqualität in Städten zu verbessern, teilt Audi mit.

85 Prozent der Feinstäube im Straßenverkehr würden durch Bremsen-, Reifen- oder Straßenabrieb entstehen, unabhängig von der Antriebsart der Fahrzeuge. Die kleinsten Staubpartikel seien nur wenige Mikrometer groß und mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar. Sie hätten einen Durchmesser von lediglich 10 Mikrometer und könnten daher leicht eingeatmet werden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl im vergangenen Jahr deutlich niedrigere Feinstaub-Grenzwerte als bisher. Experten zufolge könnten in Deutschland die neuen Werte vielerorts nicht eingehalten werden.

Passives Filtern während der Fahrt, aktives beim Laden

Zusammen mit dem Zulieferer Mann und Hummel hat Audi jetzt einen Filter für den Vorderwagen entwickelt, der Feinstaub aus der Umgebung auffangen könne. Die Funktionsweise ähnele der von stationären Anlagen, wie sie bereits in einigen Städten im Einsatz seien. Der Vorteil der mobilen Version: Nicht nur die eigenen Partikel-Emissionen, etwa eines Audi e-tron, sondern auch die anderer Fahrzeuge könnten absorbiert werden – und zwar direkt dort, wo sie entstehen.

Das Pilotprojekt sei 2020 gestartet und laufe über einen Zeitraum von vier Jahren. Der Filter sei vor dem Kühler in die bestehende Luftstrecke des Autos integriert, sodass nur wenige Veränderungen am Fahrzeug notwendig seien. Das halte die Kosten niedrig. Das Filterelement werde über den schaltbaren Kühllufteinlass angesteuert. Seine mechanische Funktionsweise sei vergleichbar mit einem Staubsauger. Nach einem ähnlichen Prinzip blieben auch hier die Feinstaub-Partikel im Filter hängen, und die Luft könne trotzdem hindurchfließen.

Bislang sei der Filter in Audi e-tron-Versuchsfahrzeugen im Einsatz. Während der Fahrt filtere er passiv durch die Bewegung des Fahrzeugs; dabei ströme Luft durch das Filtersystem, und dieses fange auch die kleinsten Partikel auf.

Eine weitere Möglichkeit sei das Filtern während des stationären Ladevorgangs. Ein bereits heute in jedem Elektrofahrzeug eingebauter Lüfter fördere dabei Umgebungsluft durch den Kühler. Diesen Vorgang mache sich das System zunutze und könne so mittels des Feinstaubfilters die durchströmende Luft aktiv filtern. So würden kleinste Partikel auch im Stand aufgenommen.

Wirksamkeit durch Dauertests nachgewiesen

Die Tests in den Erprobungsfahrzeugen dienten nicht nur dazu, die Wirksamkeit der Filter zu analysieren, sondern auch der Untersuchung, ob die Fahrzeugnutzung dadurch beeinflusst werde. Nach über 50.000 Kilometern Dauerlauf mit dem Audi e-tron stehe fest: Es gebe keinerlei negative Auswirkungen auf den Betrieb des Elektrofahrzeugs, auch nicht an heißen Sommertagen oder beim Schnellladen.

Das System sei so wirksam, dass je nach Nutzungsszenario beispielsweise in einer hoch belasteten Stadt wie Stuttgart mengenmäßig die Partikel des Audi e-tron komplett herausgefiltert würden. In noch stärker verschmutzten Städten könnten die Feinstaubemissionen in einem typischen Kunden-Szenario aktiv und passiv von bis zu drei Fahrzeugen absorbiert werden.

