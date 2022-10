Freizeit in Wolfsburg Herbstferien in Wolfsburg – Sieben Ausflugstipps für jedes Wetter

Ferienzeit ist Ausflugszeit: Die Herbstferien sind in Wolfsburg in vollem Gange. Egal, ob bei Sonnenschein oder nassem Grau: Mit unseren sieben Ausflugstipps werden die Herbstferien in Wolfsburg garantiert nicht langweilig.

1. Escape Room

Für schlechtes Wetter bietet sich die Buchung eines Escape Rooms an. Eingeschlossen in einem Raum muss dabei eine Gruppe von Spielern mehrere Rätsel lösen, um aus diesem Raum zu entkommen. In Reislingen befindet sich zum Beispiel der „Escape tRaum“, ein Indoor-Spaß mit zwei verschiedenen Themenräumen. In einer kleinen Gruppe von zwei bis sechs Personen können die Räume „Im Wunderland…das Herzdame Kabinett“ und „Spiegleien, Spieglein an der Wand“ erspielt werden.

In 60 Minuten muss die Gruppe acht beziehungsweise sieben Aufgaben lösen. Dabei wird ihre Aufmerksamkeit, ihre Phantasie, ihre Geschicklichkeit und ihr Teamgeist auf die Probe gestellt. Die Escape Rooms können ab 20 Euro pro Person gespielt werden. Dabei orientiert sich der Preis an der Gruppengröße. Unter der Woche öffnet „Escape TRaum“ um 17 Uhr, am Wochenende können Besucher bereits ab 11 Uhr die ersten Runden spielen. Die Buchung ist über die Webseite möglich.

2. Burg Neuhaus und die Hohensteine

Im Osten der VW-Stadt befindet sich der Stadtteil Neuhaus. Namensgebend ist dabei die mittelalterliche Wasserburg. Bei schönem Wetter bietet sich ein idyllischer Spaziergang um die hohen und berankten Burgmauern entlang des Baches an. Immer sonntags im Oktober ist zudem das kleine Burgmuseum von 14 bis 17 Uhr für Geschichtsinteressierte geöffnet. Der Eintritt ist dabei frei. Neben Wissenswertem über die Geschichte der Burg können die Besucher dabei auch etwas über die Ritterzeit und das Leben im Mittelalter erfahren.

Für diejenigen, die mit dem Rad oder dem Auto unterwegs sind, lohnt sich danach ein Abstecher zu den Hohensteinen. Die Steinformation aus dem mittleren Jura-Zeitalter befindet sich in einem parkähnlichen Gelände nahe der Kreuzkirche. Mehrere Sagen ranken sich dabei um die Hohensteine. So wird unter anderem berichtet, dass ein Riese die Steine verloren hat. Eine andere Sage erzählt, dass eine Hochzeitsgesellschaft, die über Gott gelästert hat, als Strafe in Steine verwandelt wurde. Ein mystischer Ort also, der sich für die ganze Familie lohnt!

3. Stadtwald

Der Wolfsburger Stadtwald bietet sich im Herbst besonders für einen ausgiebigen Spaziergang an. Überall leuchten die Blätter in einem schönen Gelb, Orange oder Rot. Außerdem lohnt es sich sicherlich dabei auch nach dem ein oder anderen Pilz Ausschau zu halten – aber Vorsicht! Nicht alle Pilze sind auch zum Verzehr geeignet.

Das Arboretum im Stadtwald bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Baum- und Straucharten und jede Menge Informationen rund um den Wald. Der Haupteingang befindet sich am Waldweg in der Verlängerung der Straße Uhlenhorst im Stadtteil Rabenberg. Im Stadtwald können Fußgänger oder Radfahrer auch die beliebte Brunnen- und Quellenwanderung machen.

4. Planetarium

An einem verregneten Herbsttag lohnt sich ein Ausflug ins Planetarium besonders. An nahezu jedem Tag bietet Niedersachsens größtes Planetarium verschiedene Shows im Kuppelsaal für Groß und Klein an. Als besonderes Highlight können Besucher am kommenden Dienstag, 25. Oktober, die partielle Sonnenfinsternis live im Planetarium miterleben. Das Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einem Vortrag, wie Sonnen- und Mondfinsternisse ablaufen. Im Anschluss lässt sich die Sonnenfinsternis ab 11.30 Uhr live auf der Wiese vor dem Planetarium durch die Teleskope, die mit speziellen Sonnenfiltern ausgestattet sind, beobachten. Voraussetzung für das Spektakel ist dabei allerdings gutes Wetter. Die Teilnahme an der Live-Beobachtung ist kostenlos.

5. Sülfelder Schleuse

Bereits seit 1938 ist die Sülfelder Schleuse im Westen Wolfsburgs in Betrieb. Hier werden die Schiffe durch den Mittellandkanal geschleust. Auf mehreren Tafel werden vor Ort die technischen Dinge anschaulich erklärt und eine Besucherplattform macht es möglich, dass Interessierte die praktische Umsetzung hautnah beobachten können.

Am 30. Oktober findet zudem eine öffentliche Schleusenführung statt. Dabei wird auch die Funktionsweise des Schleusenhubwerkes genau erklärt. Eine vorherige Anmeldung bei der Tourist-Information der Stadt Wolfsburg am Willy-Brandt-Platz 4 ist notwendig. Für Erwachsene kostet die Führung 8,50 Euro, für Kinder 6,50 Euro.

6. Eisarena

Die Herbstferien sind auch der Auftakt für die Eislauf-Saison in der Eis-Arena Wolfsburg. Bereits am Samstag, 22. Oktober, steigt die erste Eis-Disco von 18 bis 21 Uhr. Wer normal Eislaufen möchte, muss sich allerdings noch etwas gedulden: Der erste Lauf findet am Sonntag, 6. November, von 14 bis 17 Uhr statt.

Tickets für die erste Eis-Disco der Saison können bereits im Online-Shop der Wolfsburger Bäder & Eisarena erworben werden. Erwachsene zahlen 5,30 Euro, Jugendliche 4,20 Euro und Kinder 3,20 Euro. Schlittschuhe können wie jedes Jahr vor Ort für eine Leihgebühr von 4,20 Euro das Paar ausgeliehen werden.

7. Naturschutzgebiete Drömling und Ilkerbruch

Um dem Stadttrubel etwas zu entkommen, bietet sich ein Ausflug in eines der Naturschutzgebiete der Stadt an. Im Nordosten Wolfsburgs, nahe Fallersleben, liegt das Naturschutzgebiet Ilkerbruch. Vom 12 Meter hohen Aussichtsturm auf der Südseite lassen sich die zahlreichen heimischen Vogelarten und weitere Tiere der grünen Oase besonders gut beobachten.

Ein weiteres Naturschutzgebiet befindet sich östlich von Wendschott und Vorsfelde an der Grenze zu Sachsen-Anhalt: Der Drömling ist für seine Artenvielfalt bekannt, denn es gibt dort über 750 Pflanzenarten zu bestaunen. Beide Naturschutzgebiete lassen sich gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden.

